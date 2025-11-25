Recorde de vendas e acesso ajudam Remo a renovar com fornecedora de material esportivo

Parceria entre a Volt e o Leão Azul teve início em 2021, ano da criação da empresa, e se estenderá até o fim do ano que vem / Crédito: Jogada 10

O Remo e a Volt, sua fornecedora de material esportivo, divulgaram, na última segunda-feira (24), que chegaram a um acordo para a extensão de contrato. Assim, o novo vínculo terá duração até o fim de 2026. A confirmação do desfecho positivo nas negociações ocorreu um dia depois do Leão Azul sacramentar o acesso à elite do futebol brasileiro. Inclusive, a equipe paraense não repetia a proeza há 31 anos. Com o anúncio da ampliação contrato, a relação de patrocínio completará cinco anos. Afinal, teve início em 2021, ano de criação da fornecedora de material esportivo. A temporada de 2025 foi emblemática, pois o clube e a fornecedora de material esportivo atingiram recorde. No caso, alcançaram a venda de 100 mil peças durante o começo da parceria.

Neste ano, a Volt também lançou uniformes marcantes para os remistas. Alguns exemplos são as vestimentas produzidas para o Círio de Nazaré, além da COP30, que ocorreu em Belém, capital do Pará, além da camisa “Desaquece”, que tiveram seus lançamentos em ocasiões importantes como a campanha do “Outubro Rosa” e a celebração do dia da “Consciência Negra”, em novembro. Volt prepara iniciativas marcantes para o Remo A fornecedora de material esportivo tem como responsabilidade gerir as vendas de itens do Remo pela internet e nas lojas físicas, além de disponibilizar royalties brutos que envolvem a comercialização de todas as peças através dos meios oficiais. Com o retorno do Leão Azul à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, o planejamento da Volt é criar ações de marketing, que estejam ligadas a peças comemorativas. Especialmente para ressaltar e celebrar a volta do clube à elite do futebol brasileiro.