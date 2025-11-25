Real Madrid terá desfalques importantes para duelo com o Olympiacos pela Champions

Real Madrid terá desfalques importantes para duelo com o Olympiacos pela ChampionsCourtois e Huijsen estão de fora da lista de relacionados e desfalcam a equipe para confronto válido pela 5ª rodada do torneio continental
O Real Madrid anunciou, nesta terça-feira (25), que não poderá contar com Courtois no jogo com o Olympiacos, que ocorre nesta quarta-feira, em Atenas, às 17h (de Brasília). Afinal, o arqueiro apresentou uma gastroenterite e não viajou com o restante do elenco para a capital grega.
“Após a avaliação realizada hoje pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticado em Thibaut Courtois um processo viral gastrointestinal. O jogador está fora da viagem para Atenas e permanece em acompanhamento, aguardando evolução”, publicou o clube.
Além disso, a equipe merengue também tem problemas na zaga. Isso porque Huijsen não treinou e ficou de fora da lista de relacionados, enquanto Rüdiger e Alaba seguem indisponíveis por problemas físicos. Por outro lado, o volante Tchouaméni está de volta aos relacionados de Xabi Alonso e deve atuar improvisado na defesa.
Dessa forma, o Real Madrid deve entrar em campo com a seguinte escalação: Lunin, Alexander-Arnold, Asencio, Tchouaméni e Carreras; Valverde, Camavinga, Arda Guler e Bellingham; Vini Jr. e Mbappé.
No momento, os comandados do técnico Xabi Alonso somam 9 pontos na sétima colocação e perderam para o Liverpool na rodada anterior. O time também tropeçou nas últimas duas rodadas da La Liga, contra Rayo Vallecano e Elche e viu o Barcelona se aproximar.
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar