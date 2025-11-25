RB Bragantino x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

RB Bragantino x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragemMassa Bruta busca reabilitação em casa contra o Leão do Pici, que tenta engatar sequência para sair do Z4
A 36ª rodada do Brasileirão traz um confronto decisivo, especialmente para os visitantes, nesta quarta-feira (26). O RB Bragantino recebe o Fortaleza às 19h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O duelo opõe times em situações distintas na tabela de classificação.
O RB Bragantino ocupa a nona colocação com 45 pontos e busca se recuperar da derrota sofrida para o Flamengo para se firmar na zona de classificação para a Sul-Americana. Já o Fortaleza vive um drama na 18ª posição, com 34 pontos. Vindo de uma vitória importante sobre o Bahia, o Leão do Pici precisa desesperadamente de mais um triunfo para tentar sair da zona de rebaixamento.
Onde assistir
A partida entre RB Bragantino e Fortaleza, pela 36ª rodada do Brasileirão, terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).
Como chega o RB Bragantino
O RB Bragantino chega para o confronto buscando reencontrar o caminho das vitórias diante de sua torcida. Após o revés por 3 a 0 contra o Flamengo, a equipe do técnico Vagner Mancini quer aproveitar o fator casa para somar pontos e garantir tranquilidade na reta final do campeonato, mantendo-se na primeira página da tabela.
Como chega o Fortaleza
O Fortaleza encara a partida como mais uma final em sua luta contra o descenso. A vitória por 3 a 2 no clássico nordestino contra o Bahia deu novo ânimo ao time comandado por Martín Palermo. Agora, o Leão busca quebrar o jejum fora de casa e engatar uma sequência positiva para escapar do Z4 nestas rodadas finais.
RB BRAGANTINO X FORTALEZA
Brasileirão – 36ª rodada
Data e hora: 26 de novembro de 2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho, Gustavinho e Jhon Jhon; Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Brítez e Ávila; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)
VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)
