Ramón Díaz pede tranquilidade para os últimos jogos: “O Inter está vivo”

Treinador lamentou chances desperdiçadas pelo Colorado no empate contra o Santos e fez uma análise dos concorrentes contra o rebaixamento

Mesmo com o resultado ruim dentro de casa, o treinador Ramón Díaz apontou razões para confiar na permanência do time. O técnico gostou de como a equipe se comportou em campo, em meio ao desgaste da reta final, e enfatizou que o Colorado está vivo.

O Inter desperdiçou uma boa oportunidade de se afastar de vez da zona de rebaixamento. Na noite desta segunda-feira (24), o Colorado ficou no empate em 1 a 1 contra o Santos , depois de ter saído na frente e jogado melhor na primeira etapa.

“A esperança que o time dá e esses jogadores é como jogaram hoje, a reta final é complicada: mentalmente, fisicamente, a pressão. O Inter está vivo, não está morto. Pelas situações, por como criamos, jogamos. Nós não temos medo porque temos que competir até o final e vamos. Que a torcida, o clube fiquem tranquilos, vamos competir até o final. Temos caráter, o time joga, tivemos tantas finalizações”, ressaltou.

Na partida, o Inter teve um primeiro tempo melhor, pressionando e criando várias oportunidades. Entretanto, só conseguiu marcar uma vez e desperdiçou diversas chances. Díaz avaliou que o time teve o melhor primeiro tempo desde a sua chegada e lamentou a falta de pontaria do ataque.

Foi o melhor primeiro tempo desde que chegamos. Controlamos o jogo, criamos muitas situações. Não é fácil ter tantas chances e fazer só um gol”, comentou.

Briga contra o rebaixamento

A três pontos da zona de rebaixamento, o Inter vive uma situação delicada há três rodadas do fim. Entretanto, o treinador recordou que há outros clubes em cenário parecido e que o Colorado não está sozinho nesta reta final.