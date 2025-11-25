PSG divulga novo quarto uniforme

O PSG apresentou nesta terça-feira (25) seu novo quarto uniforme, predominantemente preto. Marquinhos, Dembélé e outros jogadores participaram do ensaio que divulgou a camisa, que será usada pela primeira vez no jogo desta quarta-feira (26), contra o Tottenham, pela quinta rodada da fase de liga da Champions.

