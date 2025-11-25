Promissor volante da base do City abandona o futebol para cursar Direito; conheça

Promissor volante da base do City abandona o futebol para cursar Direito; conheçaJovem meio-campista com extremo potencial integrava o time sub-21 dos Citizens e vai estudar Direito na universidade de Oxford
O Manchester City, vencedor da maioria das últimas edições da Premier League, também se notabilizou por revelar jogadores promissores oriundos da sua base. No entanto, recentemente, teve a perda de um meio-campista de extremo potencial: Han Willhoft-King, de 19 anos. O jogador não decidiu se transferir para outro clube. A saída, na verdade, foi por uma razão pouco habitual neste nível de futebol. A sua decisão foi por abandonar a modalidade e virar estudante de Direito na universidade de Oxford.
O volante que integrava a equipe sub-21 do Manchester City apontou os motivos para tomar a decisão, em entrevista ao jornal inglês “The Guardian”.
“Eu sempre me senti pouco estimulado no futebol. Eu amo o futebol ainda. Mas eu sempre senti que poderia estar fazendo mais. Estava desperdiçando horas do dia. Eu precisava de algo diferente, e Oxford me animou; as pessoas também. Eu acho que esse foi o motivo. As lesões foram um fator, mas essa é uma resposta fácil. Eu senti que eu precisava de algo mais, talvez intelectualmente”, detalhou Willhoft-King.
Começo no Tottenham e curta passagem no City
King iniciou sua trajetória nas categorias inferiores do Tottenham no time sub-16 e o próprio tabloide britânico “The Guardian” lhe considerou como uma das principais joias e de maiores potenciais da base dos Spurs. Inclusive, em seu período como jogador antes de alcançar o profissional, ele chegou a atuar ao lado de jovens que já são realidades. No caso, Nwaneri e Lewis-Skelly, que integram o elenco principal do Arsenal. O volante chegou a escolher representar a seleção sub-16 da Inglaterra, já que também tem a nacionalidade alemã.
A temporada 21/22 representou uma reviravolta para a antiga promessa. Afinal, uma contusão mudou os seus planos, pois impediu que ele tivesse condições de atuar pelo restante dos compromissos na temporada. Por sinal, também alterou a ótica do ex-meio-campista.
Com a incapacidade de entrar em campo devido à lesão, ele passou a considerar outras possibilidades. No início de 2025, o volante recebeu convites de universidades norte-americanas e optou em aceitar realizar os testes . Posteriormente, em janeiro deste ano, King era aluno da Universidade da Califórnia e atuava na equipe B do FC Cincinnati.
Entretanto, o Manchester City realizou uma oferta, que o fez balançar e optou em retornar à Inglaterra. No período em que esteve nos Citizens, o meio-campista chegou a treinar com o elenco profissional e fez somente um jogo pela equipe sub-21. Apesar disso, as dificuldades físicas o assombraram e o desapontamento com a carreira como jogador foram diferenciais para ele escolher abandonar o futebol no início da atual temporada.
