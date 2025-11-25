Promissor volante da base do City abandona o futebol para cursar Direito; conheça

Jovem meio-campista com extremo potencial integrava o time sub-21 dos Citizens e vai estudar Direito na universidade de Oxford / Crédito: Jogada 10

O Manchester City, vencedor da maioria das últimas edições da Premier League, também se notabilizou por revelar jogadores promissores oriundos da sua base. No entanto, recentemente, teve a perda de um meio-campista de extremo potencial: Han Willhoft-King, de 19 anos. O jogador não decidiu se transferir para outro clube. A saída, na verdade, foi por uma razão pouco habitual neste nível de futebol. A sua decisão foi por abandonar a modalidade e virar estudante de Direito na universidade de Oxford. O volante que integrava a equipe sub-21 do Manchester City apontou os motivos para tomar a decisão, em entrevista ao jornal inglês “The Guardian”.

“Eu sempre me senti pouco estimulado no futebol. Eu amo o futebol ainda. Mas eu sempre senti que poderia estar fazendo mais. Estava desperdiçando horas do dia. Eu precisava de algo diferente, e Oxford me animou; as pessoas também. Eu acho que esse foi o motivo. As lesões foram um fator, mas essa é uma resposta fácil. Eu senti que eu precisava de algo mais, talvez intelectualmente”, detalhou Willhoft-King. Começo no Tottenham e curta passagem no City King iniciou sua trajetória nas categorias inferiores do Tottenham no time sub-16 e o próprio tabloide britânico “The Guardian” lhe considerou como uma das principais joias e de maiores potenciais da base dos Spurs. Inclusive, em seu período como jogador antes de alcançar o profissional, ele chegou a atuar ao lado de jovens que já são realidades. No caso, Nwaneri e Lewis-Skelly, que integram o elenco principal do Arsenal. O volante chegou a escolher representar a seleção sub-16 da Inglaterra, já que também tem a nacionalidade alemã. A temporada 21/22 representou uma reviravolta para a antiga promessa. Afinal, uma contusão mudou os seus planos, pois impediu que ele tivesse condições de atuar pelo restante dos compromissos na temporada. Por sinal, também alterou a ótica do ex-meio-campista.