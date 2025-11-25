Pressão leva Lyanco a desativar perfil nas redes sociais após atrito com torcedor do Atlético

Zagueiro se tornou alvo de protestos devido à postura contra um atleticano durante a final da Sul-Americana, em Assunção, no Paraguai / Crédito: Jogada 10

O desgaste provocado pelo atrito nas arquibancadas da final da Sul-Americana fez com que o zagueiro Lyanco desativasse seu perfil nas redes sociais. Alvo de críticas após discutir com um atleticano no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, o atleta tentou se defender, mas não resistiu à pressão e optou por se afastar do convívio digital com os torcedores. Horas antes de desativar o perfil, o jogador publicou um vídeo esclarecendo sua versão do conflito com o torcedor. Ele relatou que apenas respondeu aos insultos dos atleticanos que acompanhavam o jogo próximos ao grupo de atleta não relacionados para decisão. Segundo seu relato, a situação fugiu do controle no calor do momento.

“Falaram um monte de merd*, que ninguém sabe de nada. Nunca deixei faltar nada de respeito. Faço isso e provo isso. Vocês sabem o quanto já briguei por vocês, o quanto fui contra pessoas do nosso clube. Hoje estou ouvindo falar que não respeito o torcedor e o clube”, disse em um trecho. Ele, inclusive, dedicou um outro trecho do vídeo para abordar justamente sobre sua postura dentro do Atlético: “Nunca deixei de respeitar o torcedor. Vocês não sabem a forma que vivo o clube. Agora ficar bravo que xinguei depois do falado para a gente? Aí a gente fala, reage e vira um merd*, tem que meter o fora. Nunca deixei de mostrar, de agir, como alguém que ama o clube.” “Não tem nenhum santinho aqui. Vou lá dizer que estão xingando a minha mãe? Foi uma reação minha, não uma ação. Eu reagi a àquilo falado. Não teria feito nada se ninguém tivesse feito alguma coisa”, completou. Clima tenso nos pênaltis Lyanco descreveu o momento como uma mistura de frustração, pressão e nervosismo compartilhados por quem estava no estádio. Segundo sua versão, a troca de xingamentos ocorreu justamente durante um dos momentos de maior pressão na partida, nos pênaltis, e por isso os nervos à flor da pele.

“Então, vocês têm que saber que, assim como vocês, que ficam nervosos, xingam, ficam bravos, a gente também. A gente estava como torcedor, na arquibancada, entendendo o calor do momento. O xingamento foi durante os pênaltis, não depois do jogo. A gente estava vivo ainda (na disputa de pênaltis). Acabou o jogo, faz o que você quiser”, prosseguiu. Por fim, o zagueiro também saiu em defesa de Biel, alvo dos xingamentos do atleticano nas arquibancadas. “Agora, no meio do jogo, você está torcendo ou o que? No meio do jogo, torce irmão, ficar falando besteira? Fica quieto. Aí, depois, quer reclamar e fica fazendo isso como uma reação nossa ao grupo. […] Você acha que ele não queria ser herói do clube?”. Vídeo Lyanco, zagueiro do Atlético, se pronunciou sobre a discussão que teve com um torcedor do Galo na final da Copa Sul-Americana: