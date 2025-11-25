Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente do associativo explica ação contra SAF do Botafogo

João Paulo Magalhães Lins afirma que tomou decisão para proteger clube e alfineta: "Se não fosse o Botafogo, o Lyon não iria existir"
O presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães Lins explicou os motivos da ação na Justiça contra a Eagle. Nela, o clube associativo cobra R$ 155 milhões da empresa criada por John Textor. A medida, afinal, pegou de surpresa os representantes da SAF.

“Meu objetivo é proteger o Botafogo. Hoje o Botafogo está vivo por causa da equipe que comanda a SAF sob o comando do Thairo (Arruda, CEO). O Botafogo consegue com muito esforço honrar seus compromissos”, afirmou João Paulo ao “ge” antes de complementar.

“Os investidores estrangeiros entraram em briga e não estão aportando dinheiro no Botafogo. Vai chegar uma hora em que o Thairo não vai conseguir continuar fazer milagres e vamos precisar dos investidores”, completou.

O Botafogo deve mais de R$ 850 milhões ao Lyon, que, por sua vez, emprestou mais de R$ 490 milhões ao time brasileiro.

“Quero paz! Adoramos o Textor e somos todos muito gratos a ele. Mas o Botafogo não pode ser prejudicado. Eu acho que o Textor também é vitima. Porque ele deu o dinheiro do Botafogo para salvar o Lyon, e agora o Lyon não devolve o dinheiro para o Botafogo. Se não fosse o Botafogo, o Lyon não iria existir”, finalizou.

SAF se manifestou

Controlada por John Textor, acionista majoritário da Eagle (embora em litígio com seus pares da holding), a SAF, que recebeu a notícia com surpresa, repudiou a ação do social. No comunicado, o clube-empresa pontua, assim, que os pedidos na Justiça são “baseados em alegações inverídicas, sem amparo jurídico”.

A SAF também citou os logros esportivos do Botafogo dos últimos anos e desmentiu, enfim, os rumores de que Textor estaria comprando um clube inglês para o qual venderia os jogadores do Mais Tradicional. No entanto, mesmo com a tensão, reforçou a crença em ver o associativo como um parceiro por dias melhores para o Alvinegro.

