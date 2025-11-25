Presidente do associativo explica ação contra SAF do Botafogo

João Paulo Magalhães Lins afirma que tomou decisão para proteger clube e alfineta: "Se não fosse o Botafogo, o Lyon não iria existir"

“Meu objetivo é proteger o Botafogo. Hoje o Botafogo está vivo por causa da equipe que comanda a SAF sob o comando do Thairo (Arruda, CEO). O Botafogo consegue com muito esforço honrar seus compromissos”, afirmou João Paulo ao “ge” antes de complementar.

O presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães Lins explicou os motivos da ação na Justiça contra a Eagle . Nela, o clube associativo cobra R$ 155 milhões da empresa criada por John Textor. A medida, afinal, pegou de surpresa os representantes da SAF.

“Os investidores estrangeiros entraram em briga e não estão aportando dinheiro no Botafogo. Vai chegar uma hora em que o Thairo não vai conseguir continuar fazer milagres e vamos precisar dos investidores”, completou.

O Botafogo deve mais de R$ 850 milhões ao Lyon, que, por sua vez, emprestou mais de R$ 490 milhões ao time brasileiro.

“Quero paz! Adoramos o Textor e somos todos muito gratos a ele. Mas o Botafogo não pode ser prejudicado. Eu acho que o Textor também é vitima. Porque ele deu o dinheiro do Botafogo para salvar o Lyon, e agora o Lyon não devolve o dinheiro para o Botafogo. Se não fosse o Botafogo, o Lyon não iria existir”, finalizou.

SAF se manifestou

Controlada por John Textor, acionista majoritário da Eagle (embora em litígio com seus pares da holding), a SAF, que recebeu a notícia com surpresa, repudiou a ação do social. No comunicado, o clube-empresa pontua, assim, que os pedidos na Justiça são “baseados em alegações inverídicas, sem amparo jurídico”.