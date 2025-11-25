Paris Saint-Germain x Tottenham: onde assistir, escalações e arbitragem

Paris Saint-Germain x Tottenham: onde assistir, escalações e arbitragemPSG perdeu os 100% de aproveitamento e tenta encostar nos líderes da Champions, em confronto com os Spurs, nesta quarta-feira
Na sequência da Champions League, Paris Saint-Germain e Tottenham medem forças, nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes. As equipes tentam encostar nos líderes (Bayern de Munique, Arsenal e Inter de Milão) nesta 5ª rodada.
Dessa forma, a equipe parisiense precisa se recuperar, pois perdeu os 100% de aproveitamento com o revés para o Bayern de Munique. Os Spurs, por sua vez, chegam com moral após a goleada sobre o Copenhague, porém não venceram nos últimos quatro jogos em solo inglês.
Onde assistir
O confronto desta quarta-feira (26) terá a transmissão do Space (Tv por assinatura) e HBO Max (serviço de streaming).
Como chega o Paris Saint-Germain
O técnico Luís Enrique não poderá contar com pelo menos dois atletas importantes no esquema tático da equipe parisiense. Nesse sentido, não terá Désiré Doué (estiramento na coxa) e o lateral-direito Hakimi (tornozelo), ambos lesionados. Além disso, o atacante Dembélé, atual vencedor da Bola de Ouro, sentiu dores na panturrilha e virou dúvida para o duelo.
Apesar de ter ficado mais distante dos líderes, o time chega com confiança, pois venceu o Le Havre por 3 a 0, no último sábado (22), e reassumiu a ponta da classificação da Ligue 1. Atual campeão da Champions, o PSG sonha com o bicampeonato e mantém a espinha dorsal que ergueu a taça em 2024/25.
Como chega o Tottenham
Os Spurs também terão problemas para definir a equipe titular. Afinal, Ben Davies (estiramento na coxa), Solanke (tornozelo) e James Maddison (cirurgia no joelho direito) estão fora de combate. No momento, a equipe soma oito pontos e ocupa a décima colocação, fora da zona de classificação direta para a próxima fase.
O comandante Thomas Frank também não terá à disposição o atacante Brennan Johnson, que foi expulso na rodada anterior da competição. Por outro lado, Yves Bissouma, recuperado de problema no joelho, será reavaliado e pode pintar entre os relacionados para o jogo da quinta rodada.
PSG X TOTTENHAM
5ª rodada da fase de liga da Champions League
Data e horário: quarta-feira, 26/11/2025, às 17h (de Brasília).
Local: Parque dos Príncipes, em Paris.
PSG: Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola. Técnico: Luis Enrique.
TOTTENHAM: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Sarr, João Palhinha, Bentancur; Kudus, Richarlison, Xavi Simons. Técnico: Thomas Frank
Árbitro: Felix Zwayer (ALE)
Auxiliares: Robert Kempter (ALE) e Christian Dietz (ALE)
VAR: Sören Storks (ALE)