Pafos x Monaco: onde assistir, escalações e arbitragem

Pafos x Monaco: onde assistir, escalações e arbitragemCom campanhas idênticas, cipriotas e franceses duelam no Alphamega Stadium buscando subir na tabela da Champions
A fase de liga da UEFA Champions League tem mais um dia de quinta rodada nesta quarta-feira (26) com um confronto decisivo. O Pafos recebe o Monaco às 14h45 (horário de Brasília), no Alphamega Stadium, em Limassol, no Chipre. A partida coloca frente a frente dois times com campanhas idênticas, transformando o jogo em uma luta direta por posições.
O duelo é fundamental para as ambições de ambos na zona de classificação para os playoffs (9ª a 24ª posição). Ocupando a 20ª e a 19ª colocação, respectivamente, Pafos e Monaco somam 5 pontos cada, com uma vitória, dois empates e uma derrota. Um triunfo é essencial para se aproximar do G-16 e evitar complicações na reta final.
Onde assistir
A partida entre Pafos e Monaco, pela 5ª rodada da Champions League, terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming Max e dos canais TNT e Space.
Como chega o Pafos
O Pafos, comandado por Juan Carlos Carcedo, é uma das surpresas da competição. A equipe cipriota aposta no fator casa para superar um adversário tecnicamente mais forte. O time conta com a experiência de nomes conhecidos, como o zagueiro brasileiro David Luiz, para manter a postura tática sólida e buscar a vitória diante de sua torcida.
Como chega o Monaco
O Monaco chega ao Chipre com um elenco mais valioso, mas buscando maior consistência após resultados irregulares. O técnico Sébastien Pocognoli precisa lidar com desfalques importantes no sistema defensivo: Eric Dier e Christian Mawissa estão fora por lesão. A equipe francesa tenta impor sua qualidade técnica para sair com os três pontos.
PAFOS X MONACO
UEFA Champions League – 5ª rodada
Data e hora: 26 de novembro de 2025 (quarta-feira), às 14h45 (de Brasília)
Local: Alphamega Stadium, em Limassol (Chipre)
PAFOS: Neofytos Michael; Bruno, Derrick Luckassen, David Luiz, David Goldar e Ken Sema; Mislav Oršić, Ivan Šunjić e Pêpê; Domingos Quina e Vlad Dragomir. Técnico: Juan Carlos Carcedo.
MONACO: Philipp Köhn; Vanderson, Thilo Kehrer, Mohammed Salisu e Kassoum Ouattara; Youssouf Fofana e Denis Zakaria; Maghnes Akliouche, Takumi Minamino e Aleksandr Golovin; Wissam Ben Yedder. Técnico: Sébastien Pocognoli.
Árbitro: Ivan Kružliak (SVK)
Assistentes: Branislav Hancko (SVK) e Ján Pozor (SVK)
VAR: Michael Fabbri (ITA)
Onde assistir: Max, TNT e Space