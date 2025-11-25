Olympique vira sobre o Newcastle e entra na zona de playoffs da Champions

Olympique vira sobre o Newcastle e entra na zona de playoffs da ChampionsCom brilho de Aubameyang, franceses vencem por 2 a 1 e sobem na tabela; ingleses ficam no limite da vaga direta
O Olympique de Marselha conquistou uma vitória vital para suas pretensões na Champions League. Em um jogo emocionante no Orange Velódrome, o time francês venceu o Newcastle por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira (25/11), pela 5ª rodada da fase de liga. O gabonês Pierre-Emerick Aubameyang foi o grande herói da noite, marcando os dois gols da equipe da casa em um intervalo de apenas quatro minutos.
Com o resultado, o Marselha respira aliviado. O clube, que iniciou a rodada na 26ª posição, chega aos 6 pontos e salta para o 19º lugar, entrando na zona de classificação para os playoffs das oitavas de final. Já o Newcastle perdeu a chance de se consolidar no topo. O time inglês estaciona nos 9 pontos e cai da 6ª para a 8ª posição, ficando no limite da zona de classificação direta para as oitavas.
O jogo
O Newcastle começou a partida a todo vapor. Logo aos 7 minutos, Sandro Tonali cruzou, a bola sobrou para Harvey Barnes, que bateu de esquerda para abrir o placar e silenciar o estádio. O time inglês controlou as ações no início e quase ampliou em lances de bola parada. O Marselha, no entanto, cresceu na reta final da primeira etapa. Aos 20 minutos, Aubameyang obrigou o goleiro Nick Pope a fazer uma defesa espetacular. O time da casa pressionou, teve mais posse de bola (68%), mas foi para o intervalo em desvantagem.
A conversa no vestiário surtiu efeito imediato. O Marselha voltou avassalador para o segundo tempo. Aos 2 minutos, Darryl Bakola deu um lindo passe em profundidade para Aubameyang, que driblou o goleiro e empatou o jogo. A torcida ainda comemorava quando, aos 6 minutos, Timothy Weah cruzou da direita e o mesmo Aubameyang se jogou na bola para virar o placar: 2 a 1. O Newcastle sentiu o golpe e tentou reagir, mas parou nas grandes defesas de Geronimo Rulli.
Por fim, o goleiro argentino salvou o time francês em chutes de Joe Willock e Anthony Elanga, garantindo os três pontos.