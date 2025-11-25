Olympique vira sobre o Newcastle e entra na zona de playoffs da Champions

Com brilho de Aubameyang, franceses vencem por 2 a 1 e sobem na tabela; ingleses ficam no limite da vaga direta / Crédito: Jogada 10

O Olympique de Marselha conquistou uma vitória vital para suas pretensões na Champions League. Em um jogo emocionante no Orange Velódrome, o time francês venceu o Newcastle por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira (25/11), pela 5ª rodada da fase de liga. O gabonês Pierre-Emerick Aubameyang foi o grande herói da noite, marcando os dois gols da equipe da casa em um intervalo de apenas quatro minutos. Com o resultado, o Marselha respira aliviado. O clube, que iniciou a rodada na 26ª posição, chega aos 6 pontos e salta para o 19º lugar, entrando na zona de classificação para os playoffs das oitavas de final. Já o Newcastle perdeu a chance de se consolidar no topo. O time inglês estaciona nos 9 pontos e cai da 6ª para a 8ª posição, ficando no limite da zona de classificação direta para as oitavas.