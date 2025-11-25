O que o Palmeiras precisa fazer para manter o Brasileirão em aberto?

Verdão encara o Grêmio e pode ver chances de ser campeão ruir em caso de derrota. Outras combinações colocam o Alviverde de volta na briga

Para manter o campeonato aberto, o Palmeiras precisa necessariamente vencer o Grêmio nesta terça-feira (25), às 21h30, na Arena do Grêmio, evitando depender do resultado de Atlético-MG e Flamengo. Qualquer tropeço rubro-negro reacende as esperanças alviverdes. Um empate em Porto Alegre, contudo, deixaria o time paulista praticamente fora da briga.

O Palmeiras chega à reta final do Campeonato Brasileiro em cenário de pressão máxima. Apesar de Abel Ferreira ter declarado após o empate sem gols com o Fluminense que o torneio está “resolvido”, a matemática ainda mantém o Verdão vivo na disputa. A missão, porém, não é simples. Afinal, o Flamengo abriu quatro pontos de vantagem e depende somente de si para confirmar o título.

Se o Flamengo vencer e o Palmeiras perder, a distância sobe para sete, tornando o título inalcançável. Em caso de vitória carioca e empate do Verdão, o panorama também é desfavorável, já que o Alviverde dependeria de duas derrotas flamenguistas nas rodadas finais e ainda precisaria reverter um saldo de gols extremamente desfavorável, hoje, 50 do Flamengo contra 29 do Palmeiras.

Sem deixar de pensar na Libertadores

A prioridade do Palmeiras, no entanto, não está apenas no Brasileirão. Afinal, pensando na final da Libertadores, marcada para sábado (29), em Lima, Abel Ferreira optou por viajar a Porto Alegre com um elenco amplamente modificado. Ao todo, 11 titulares ficaram em São Paulo para a preparação específica para a decisão diante do Flamengo, às 18h, no Estádio Monumental.

Enquanto isso, o Flamengo lidera com 74 pontos, contra 70 do Palmeiras, que amarga sua pior sequência no ano. São quatro jogos sem vitória. Ainda assim, o clube paulista tenta manter o foco dividido entre o sonho continental e a remota possibilidade de reverter o cenário no Brasileirão.