MP vai investigar post homofóbico de Vitor Roque, do Palmeiras

MP vai investigar post homofóbico de Vitor Roque, do PalmeirasApesar do Palmeiras ter feito um acordo no STJD, Vitor Roque ainda pode ter problemas na Justiça por post feito após vitória sobre o São Paulo
Apesar do Palmeiras ter conseguido um acordo com o STJD, o atacante Vitor Roque ainda pode ter problemas por conta do seu post homofóbico contra o São Paulo. Agora, no entanto, o caso é na Justiça comum.
Em resumo, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) instaurou um inquérito para apurar a publicação feita por Vitor Roque após a vitória do Palmeiras contra o São Paulo, em outubro, pelo Campeonato Brasileiro.
Depois da vitória por 3 a 2 do Palmeiras, Vitor Roque publicou uma imagem de um tigre com um veado na boca. “Isso é Palmeiras. Lutar até o final e não desistir jamais”, publicou o atacante na legenda da foto.
O promotor Ricardo Manuel Castro, inclusive, usou o acordo feito entre o Palmeiras e o STJD no pedido de abertura de inquérito no Ministério Público.
“Segundo consta, apesar de retirada a publicação, teria o atleta firmado acordo com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em que reconhece responsabilidade sobre a publicação de cunho homofóbico”, diz um trecho da portaria que instaurou o inquérito.
“A publicação discriminatória excede em tese os limites da liberdade de expressão, podendo caracterizar crime e justificar a existência de dano moral coletivo”, apontou o promotor, relembrando que, em 2023, o plenário do STF equiparou homofobia e transfobia ao crime de racismo.
Palmeiras fez acordo no STJD
Para livrar Vitor Roque de uma possível punição esportiva, o Palmeiras fez um acordo no STJD. Assim, além de uma multa no valor de R$ 80 mil, o atacante também deve fazer uma publicação contra a homofobia no seu perfil no Instagram.
Vitor Roque havia sido denunciado no STJD no artigo 243-G do CBJD, que fala em “praticar arto discriminatório”. O atacante poderia ser suspenso entre cinco e dez jogos.
Antes do acordo no STJD, Vitor Roque chegou a tratar o caso como uma “brincadeira”. No entanto, pela repercussão, pediu desculpas pela publicação. Além disso, também se mostrou aberto a uma conversa sobre o assunto.
“Acho que não vejo para uma suspensão, como vejo muitos falando, uma conversa educativa acho que já é válida. Mas também queria falar que não foi nada por esse lado que muitos estão falando, por homofobia, nada. Foi só uma brincadeira ali, que na hora postei sem maldade. Mas estão levando para outro lado já e quem achar isso peço desculpa já de antemão”, disse Vitor Roque no começo de novembro.