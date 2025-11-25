Liverpool x PSV: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 5ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26 / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar na Champions 2025/26. Liverpool e PSV se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), em Anfield, pela quinta rodada da fase de liga da principal competição de clubes do futebol europeu. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

Os Reds chegam pressionados após duas vitórias seguidas pelo placar de 3 a 0 na Premier League, para Manchester United e Nottingham Forest, e precisam dar uma resposta para seus torcedores em Anfield. Contudo, a campanha do time na Champions não é das piores. O Liverpool tem três vitórias e uma derrota em quatro rodadas e pode voltar à zona de classificação direta para as oitavas de final. Para o duelo em casa, o técnico Arne Slot segue com o departamento médico cheio. Dentre as principais baixas, os reforços contratados na última janela do verão europeu, Frimpong e Wirtz, lesionados, estão fora da partida.

Como chega o PSV Por outro lado, o PSV promete dificultar a vida do Liverpool e vai tentar surpreender os ingleses em Anfield. Apesar de estar na 23ª posição na tabela da Champions, com cinco pontos em quatro rodadas, o time holandês está invicto há 11 partidas. Contudo, o técnico Peter Bosz segue sem poder contar com Ruben van Bommel e Alassane Plea, lesionados.