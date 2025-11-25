Libertadores: Vídeo de briga entre torcedores de Flamengo e Palmeiras viraliza nas redes

A semana decisiva da Libertadores começou com tensão nas ruas de Lima, que recebe turistas brasileiros para final continental desde o último fim de semana. Nessa segunda-feira (24), a capital já sentiu o impacto da movimentação e se tornou palco de uma briga entre torcedores de Flamengo e Palmeiras, às vésperas da decisão deste sábado (29).

Rapidamente contida por pessoas próximas, a briga aumentou o clima de alerta entre quem circula pelos pontos movimentados — sobretudo pela rivalidade crescente. Sabe-se que a confusão ocorreu em uma área de restaurantes de Miraflores, bairro turístico da cidade.