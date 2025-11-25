Leverkusen surpreende e vence o Manchester City na Inglaterra pela Champions

Em pleno Etihad, equipe alemã não toma conhecimento dos Citizens e vence por 2 a 0, gols de Grimaldo e Schick / Crédito: Jogada 10

O Bayer Leverkusen surpreendeu o Manchester City em pleno Etihad. Nesta terça-feira (25), a equipe alemã aproveitou a pouca criatividade dos ingleses e, com grande atuação tática, venceu por 2 a 0, com gols de Grimaldo e Schick, pela quinta rodada da fase de liga da Champions. Vale destacar que o técnico Pep Guardiola preservou alguns titulares, em decisão que não se mostrou acertada. O City perde algumas posições e cai para sexto lugar, com dez pontos, podendo descer ainda mais até o fim da rodada. Já o Bayer Leverkusen chega a oito, subindo para 13ª colocação.

Na próxima rodada da Champions, daqui a duas semanas, os Citizens terão uma parada indigesta. Afinal, visitarão o Real Madrid no Santiago Bernabéu na quarta-feira (10 de dezembro). No mesmo dia, os alemães recebem o Newcastle. O técnico Pep Guardiola optou por mandar uma equipe alternativa a campo, deixando alguns nomes importantes no banco, como Donnarumma, Bernardo Silva e o artilheiro Haaland. Como de costume, manteve a posse de bola, mas gerava pouco perigo à meta alemã. A primeira boa chance veio em cobrança de escanteio, com Ake parando no goleiro Flekken. O Leverkusen, por sua vez, saía pouco de seu campo. Quando chegava ao ataque, levava certo perigo. E foi efetivo aos 23, quando foi Kofane cruzou e Grimaldo bateu de primeira, da marca do pênalti, para fazer 1 a 0.

O City era pobre no setor criativo, com raros momentos um pouco mais lúcidos saindo dos pés de Reijnders e Savinho. Nem a tradicional marcação sob pressão surtia efeito, criando um marasmo em campo. Por outro lado, o Leverkusen cumpria à risca sua tática, montando um sistema defensivo eficaz e sem dar espaço aos Citizens. No entanto, o meia holandês quase empatou nos acréscimos. Guardiola muda o time, mas Leverkusen amplia O resultado adverso e, principalmente, a péssima atuação no primeiro tempo fizeram Guardiola mudar o time. No intervalo, três substituições: Foden, Doku e O’Reilly foram a campo, nas vagas de Lewis, Bobb e Ait Nouri. No entanto, o panorama seguiu o mesmo, com o City tocando a bola sem criatividade e o Leverkusen saindo com velocidade. Assim, os alemães ampliaram o marcador aos nove. Grimaldo foi lançado pela esquerda e tocou para Maza, que cruzou na medida para Schick ganhar de Ake no alto e mandar no canto de Trafford. O segundo gol do Bayer fez o City lançar Haaland e Cherki para aumentar o poderio ofensivo. E, de fato, o volume no ataque cresceu, a zaga alemã passou a ter mais dificuldade para conter os avanços e teve que vigiar o norueguês mais de perto. O atacante quase diminuiu, mas Flekken saiu em seus pés e evitou a finalização. Em outro lance, o camisa 9 recebeu na área e mandou para o alto, mostrando, ao menos, que os Citizens já tinham uma referência na área, algo que não teve nos primeiros 45 minutos.