Kane nega contato com o Barcelona e exalta o Bayern: “Estou muito feliz em Munique”

“Não tive contato com ninguém, ninguém me contatou. Me sinto muito confortável na situação atual, embora ainda não tenhamos conversado com o Bayern sobre a minha situação”, disse ao jornal alemão Bild.

Apesar do interesse do Barcelona por seu futebol, Harry Kane deixou claro que tal negociação não irá acontecer. Afinal, o inglês, de 32 anos, deseja permanecer no Bayern de Munique, onde está feliz e com ótimos números. Cabe destacar que o clube culé enxerga o centroavante como substituto ideal para Lewandowski, em reta final de carreira

Kane tem contrato até junho de 2027 e ainda não abriu conversas para a renovação. No entanto, ele não se incomoda com esse cenário e deve conversar com o clube bávaro em outro momento. O foco é dentro de campo, visto que soma 24 gols em 18 jogos na atual temporada e ainda outros cinco pela Inglaterra.

“Não tenho pressa. Estou muito feliz em Munique. Dá para ver isso na minha forma de jogar. Se houver algum contato (com o Bayern), veremos. Mas não estou pensando na próxima temporada. Primeiro temos a Copa do Mundo no verão. E é muito improvável que algo mude depois desta temporada”, completou.

“Quando converso com ele, como fiz no sábado após o jogo, ele está incrivelmente feliz, muito, muito satisfeito. E pelo que ouço de sua família, eles estão se sentindo muito, muito bem. Portanto, não vejo nenhum motivo para ele deixar o Bayern”, concluiu Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique.