Kane nega contato com o Barcelona e exalta o Bayern: “Estou muito feliz em Munique”Centroavante soma 24 gols em 18 jogos na atual temporada e afirma que pensará primeiro na Copa do Mundo antes de renovar contrato
Apesar do interesse do Barcelona por seu futebol, Harry Kane deixou claro que tal negociação não irá acontecer. Afinal, o inglês, de 32 anos, deseja permanecer no Bayern de Munique, onde está feliz e com ótimos números. Cabe destacar que o clube culé enxerga o centroavante como substituto ideal para Lewandowski, em reta final de carreira
“Não tive contato com ninguém, ninguém me contatou. Me sinto muito confortável na situação atual, embora ainda não tenhamos conversado com o Bayern sobre a minha situação”, disse ao jornal alemão Bild.
Kane tem contrato até junho de 2027 e ainda não abriu conversas para a renovação. No entanto, ele não se incomoda com esse cenário e deve conversar com o clube bávaro em outro momento. O foco é dentro de campo, visto que soma 24 gols em 18 jogos na atual temporada e ainda outros cinco pela Inglaterra.
“Não tenho pressa. Estou muito feliz em Munique. Dá para ver isso na minha forma de jogar. Se houver algum contato (com o Bayern), veremos. Mas não estou pensando na próxima temporada. Primeiro temos a Copa do Mundo no verão. E é muito improvável que algo mude depois desta temporada”, completou.
“Quando converso com ele, como fiz no sábado após o jogo, ele está incrivelmente feliz, muito, muito satisfeito. E pelo que ouço de sua família, eles estão se sentindo muito, muito bem. Portanto, não vejo nenhum motivo para ele deixar o Bayern”, concluiu Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique.