Juventus vence a primeira na Champions com virada nos acréscimos

Velha Senhora sai atrás, reage no segundo tempo e consegue vitória aos 46 da etapa final contra o Bodo/Glimt, fora de casa

Com sofrimento e emoção, a Juventus venceu o Bodo/Glimt por 3 a 2, nesta terça-feira (25), pela quinta rodada da fase de liga da Champions. Os noruegueses sairam na frente aos 27 minutos, com Blomberg. A Juve, por sua vez, reagiu, empatou e virou aos três e aos 14 do segundo tempo, com Openda e McKennie, respectivamente. Apesar disso, o time da casa não se entregou e deixou tudo igual com Brunstad em cobrança de pênalti. No entanto, Jonathan David, aos 46, definiu a vitória italiana.

Com o resultado, a Juventus conquistou a primeira vitória da na Champions League. A equipe está na 21ª colocação, com 6 pontos. Do outro lado, o Bodo/Glimt segue sem vencer no campeonato – são dois empates e três derrotas até aqui.