Jogadores e dirigente do Grêmio são suspensos pelo STJD

Zagueiro Kannemann e lateral-esquerdo Marlon foram criticados por criticaram arbitragem na derrota do Grêmio para o Red Bull Bragantino / Crédito: Jogada 10

O Grêmio tem mais problemas para a reta final da temporada. Além de jogadores lesionados, o clube agora também teve dois atletas suspensos pelo STJD. Nesta terça-feira (25), o zagueiro Kannemann e o lateral-esquerdo Marlon foram julgados e punidos por episódios que ocorreram na derrota para o Red Bull Bragantino, no fim de outubro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, um dirigente do Tricolor também foi suspenso. Marlon e Kanneman foram denunciados no artigo 243-F, que fala em “ofender alguém em sua honra”. No entanto, os auditores desqualificaram a denúncia para o artigo 258, que trata de “respeito à ética desportiva”.

Assim, Marlon foi punido com dois jogos de suspensão pelas críticas a arbitragem, mas fica à disposição para a partida desta terça-feira (25), contra o Palmeiras, na Arena, pelo Brasileiro. Afinal, a pena só passa a valer a partir do dia seguinte à sessão do STJD. Já Kannemann, expulso na partida contra o Red Bull Bragantino, pegou um jogo de suspensão, já cumprido. O Tricolor, no entanto, ainda vai recorrer a decisão. Na ocasião, em entrevista após a partida, Marlon falou que o Grêmio vinha sendo “categoricamente roubado” pela arbitragem no Brasileirão. Já Kannemann chamou o árbitro Lucas Casagrande de “ladrão”. Em resumo, o Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Red Bull, após um pênalti marcado aos 56 minutos do segundo tempo, após um suposto desvio no braço de Marlon. A penalidade foi marcada pelo árbitro Lucas Casagrande após revisão do lance no VAR. No dia seguinte, após as fortes reclamações do Grêmio, Lucas Casagrande e o árbitro de vídeo Gilberto Rodrigues Castro Junior acabaram afastados pela CBF.