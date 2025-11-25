Jogador do Peñarol desmaia após condenação por abuso sexual

O momento do anúncio da sentença, aliás, apresentou situação impactante em relação a Diego. Isso porque, após ouvir a decisão no Tribunal Oral e Criminal N° 5 de La Plata, o jogador charrúa chegou a desmaiar.

O atacante uruguaio Diego García foi condenado, nesta terça-feira (25), a uma pena de seis anos e oito meses de prisão pelo crime de abuso sexual com acesso carnal. A saber, o atleta de 28 anos estava no Peñarol , mas recebeu a condenação por situação que ocorreu em 2021, período em que defendia o Estudiantes.

Ao longo do julgamento, a defesa do jogador pediu a completa absolvição do mesmo enquanto os assistentes da acusação (defesa da vítima) se apoiava no pedido da pena máxima, dez anos. No fim, a sentença ficou mais próxima da pena que pediu o promotor Lucas Domsky: oito anos.

A situação envolvendo García ocorreu na mesma festa onde outros jogadores de clubes importantes estiveram envolvidos. São os casos dos zagueiros Nazareno Colombo, Luciano Squadrone bem como o atacante Darío Sarmiento.

Assim que a condenação foi proferida, o Peñarol emitiu comunicado nas redes sociais apontando que, “como estava estipulado”, executou “de maneira imediata a recisão do contrato profissional que o vinculava a nossa instituição”.

Apesar da dimensão da pena, o atleta não deve cumprir a mesma em regime fechado. De acordo com a decisão, por ser considerado um condenado de “baixa periculosidade”, Diego deve usar tornozeleira eletrônica e pagar pelo crime de abuso sexual em regime domiciliar.