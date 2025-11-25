Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogador do Peñarol desmaia após condenação por abuso sexual

Diego García foi sentenciado por situação ocorrida no ano de 2021
O atacante uruguaio Diego García foi condenado, nesta terça-feira (25), a uma pena de seis anos e oito meses de prisão pelo crime de abuso sexual com acesso carnal. A saber, o atleta de 28 anos estava no Peñarol, mas recebeu a condenação por situação que ocorreu em 2021, período em que defendia o Estudiantes.

O momento do anúncio da sentença, aliás, apresentou situação impactante em relação a Diego. Isso porque, após ouvir a decisão no Tribunal Oral e Criminal N° 5 de La Plata, o jogador charrúa chegou a desmaiar.

Ao longo do julgamento, a defesa do jogador pediu a completa absolvição do mesmo enquanto os assistentes da acusação (defesa da vítima) se apoiava no pedido da pena máxima, dez anos. No fim, a sentença ficou mais próxima da pena que pediu o promotor Lucas Domsky: oito anos.

A situação envolvendo García ocorreu na mesma festa onde outros jogadores de clubes importantes estiveram envolvidos. São os casos dos zagueiros Nazareno Colombo, Luciano Squadrone bem como o atacante Darío Sarmiento.

Assim que a condenação foi proferida, o Peñarol emitiu comunicado nas redes sociais apontando que, “como estava estipulado”, executou “de maneira imediata a recisão do contrato profissional que o vinculava a nossa instituição”.

Apesar da dimensão da pena, o atleta não deve cumprir a mesma em regime fechado. De acordo com a decisão, por ser considerado um condenado de “baixa periculosidade”, Diego deve usar tornozeleira eletrônica e pagar pelo crime de abuso sexual em regime domiciliar.


