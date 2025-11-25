Hugo Souza e Maycon iniciam transição física no Corinthians

Goleiro e volante deram último passo para voltar a ficar à disposição do técnico Dorival Júnior ainda para a disputa do Brasileirão

O Corinthians voltou aos treinos nesta terça-feira (25) com uma boa notícia. Afinal, o goleiro Hugo Souza e o volante Maycon foram liberados para a transição do departamento médico para o campo e estão perto de voltar a jogar pelo Timão.

O arqueiro lesionou-se contra o Grêmio, no dia 2 de novembro, e não atuou mais pelo Corinthians. Desde então, ficou sob os cuidados da fisioterapia em recuperação das dores na coxa esquerda. O problema físico tirou Hugo Souza da convocação da Seleção Brasileira na última Data Fifa.

Maycon, por sua vez, perdeu os dois últimos jogos do Timão por conta de uma tendinite no joelho direito, ficando fora contra São Paulo e Cruzeiro, respectivamente.

Dessa maneira, os dois jogadores iniciaram a transição para o campo, última etapa para reintegração aos trabalhos com bola com os demais companheiros.