Hugo Souza e Maycon iniciam transição física no Corinthians

Hugo Souza e Maycon iniciam transição física no CorinthiansGoleiro e volante deram último passo para voltar a ficar à disposição do técnico Dorival Júnior ainda para a disputa do Brasileirão
O Corinthians voltou aos treinos nesta terça-feira (25) com uma boa notícia. Afinal, o goleiro Hugo Souza e o volante Maycon foram liberados para a transição do departamento médico para o campo e estão perto de voltar a jogar pelo Timão.
O arqueiro lesionou-se contra o Grêmio, no dia 2 de novembro, e não atuou mais pelo Corinthians. Desde então, ficou sob os cuidados da fisioterapia em recuperação das dores na coxa esquerda. O problema físico tirou Hugo Souza da convocação da Seleção Brasileira na última Data Fifa.
Maycon, por sua vez, perdeu os dois últimos jogos do Timão por conta de uma tendinite no joelho direito, ficando fora contra São Paulo e Cruzeiro, respectivamente.
Dessa maneira, os dois jogadores iniciaram a transição para o campo, última etapa para reintegração aos trabalhos com bola com os demais companheiros.
O Timão informou que os atletas que atuaram por 45 minutos ou mais na derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, no último domingo (23), ficaram na parte interna do CT Joaquim Grava, onde realizaram atividades regenerativas.
Por outro lado, os demais jogadores participaram de um coletivo contra a equipe sub-20 do Corinthians, que já iniciou preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro. O clube não informou o resultado e nem a escalação da atividade.
O Corinthians volta a campo no domingo (30), às 16h (de Brasília), quando recebe o Botafogo, na Neo Química Arena, pela 36ª rodada do Brasileiro. Aliás, com 45 pontos, a equipe ocupa a décima colocação.