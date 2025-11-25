Grêmio x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Campeonato Brasileiro pode ser decidido nesta terça-feira, caso o Verdão perca para o Imortal e o Flamengo vença seu compromisso

Nesta terça-feira (25/11), Grêmio e Palmeiras medem forças, às 21h30, na Arena do Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Imortal é o 12° colocado e, para seguir sonhando com uma vaga na Libertadores, precisa somar pontos urgente e subir o máximo na tabela. Já o Verdão é o vice-líder e não pode perder caso queira seguir sonhando com o título. Um revés alviverde junto a uma vitória do Flamengo, a equipe de Abel Ferreira não terá mais chances de ser campeã nacional.

A Voz do Esporte acompanha tudo, ao vivo, a partir de 20h. A equipe de craques do jornalismo esportivo está escalada com: Christian Rafael na narração, Kelvin Lucas nos comentários e David Silva nas reportagens.