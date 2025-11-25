Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Grêmio x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Campeonato Brasileiro pode ser decidido nesta terça-feira, caso o Verdão perca para o Imortal e o Flamengo vença seu compromisso
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nesta terça-feira (25/11), Grêmio e Palmeiras medem forças, às 21h30, na Arena do Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Imortal é o 12° colocado e, para seguir sonhando com uma vaga na Libertadores, precisa somar pontos urgente e subir o máximo na tabela. Já o Verdão é o vice-líder e não pode perder caso queira seguir sonhando com o título. Um revés alviverde junto a uma vitória do Flamengo, a equipe de Abel Ferreira não terá mais chances de ser campeã nacional.

A Voz do Esporte acompanha tudo, ao vivo, a partir de 20h. A equipe de craques do jornalismo esportivo está escalada com: Christian Rafael na narração, Kelvin Lucas nos comentários e David Silva nas reportagens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar