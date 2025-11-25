Fluminense planeja iniciar Carioca com time principal

Objetivo é ter um mínimo de 10 dias de pré-temporada para equipe ter condições de estrear no Brasileirão com ritmo de jogo

O objetivo do Fluminense é ter um mínimo de 10 dias de pré-temporada garantido e fazer com que a equipe tenha condições de estrear no Brasileirão já com ritmo de jogo. Dessa forma, o Tricolor das Laranjeiras iniciaria o Campeonato Carioca com o time principal no máximo na segunda rodada.

O Fluminense já começou o planejamento para a temporada 2026. O clube quer volta das férias para o elenco principal no dia 2 ou 3 de janeiro. Caso o time vá para a final da Copa do Brasil, serão apenas 10 dias de descanso, no máximo. Além disso, o Tricolor deve iniciar o Campeonato Carioca com a equipe principal, de acordo com a informação da “Central Fluminense”.

Entretanto, tudo vai depender da ida ou não para a final da Copa do Brasil. Caso não chegue à final, os jogadores terão mais tempo de férias, do dia 15 até o fim do mês. Como haverá a Copa do Mundo em junho e julho, os jogadores, portanto, tirarão o restante das férias no período da competição.

Enquanto isso, o Tricolor das Laranjeiras busca a classificação para Libertadores. Em caso de vitória sobre o São Paulo nesta quinta-feira (27), a equipe carioca estará na competição no ano que vem.

Campeonato Carioca

O novo formato do Carioca divide os 12 clubes em dois grupos (A e B). Cada chave conta com dois grandes e quatro pequenos. No entanto, os times enfrentarão os adversários do grupo oposto na primeira fase. Os oito melhores na classificação geral avançam para as quartas de final, que também serão em partida única. A semifinal, por sua vez, manterá o modelo de dois jogos (ida e volta). A decisão de encurtar o torneio visa aliviar o desgaste dos clubes, que sofreram com o excesso de jogos em 2025.