Fluminense fecha com nova fornecedora e encerra ciclo com a Umbro

O Fluminense definiu quem vestirá o clube nos próximos anos. Após meses de negociações nos bastidores, a diretoria tricolor assinou contrato com a Puma nesta terça-feira (25/11). A empresa alemã, portanto, será a nova fornecedora de material esportivo da equipe a partir da temporada de 2026. O acordo firmado garante uma parceria de longo prazo, com validade de cinco anos, estendendo-se até o final de 2030.

A mudança marca o fim da era Umbro nas Laranjeiras. No entanto, a transição exige respeito aos contratos vigentes. Como o vínculo com a atual fornecedora inglesa vai até o dia 31 de dezembro, o Fluminense deve fazer o anúncio oficial da troca apenas após a virada do ano. Apesar disso, o cronograma já está desenhado. A expectativa é que a Puma lance as novas linhas de uniformes, tanto a tricolor quanto a branca, logo em janeiro. Desse modo, a torcida verá a estreia da nova marca durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior e nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca.