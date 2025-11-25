Fluminense fecha com nova fornecedora e encerra ciclo com a Umbro

Fluminense fecha com nova fornecedora e encerra ciclo com a UmbroClube assina contrato válido por cinco temporadas com a Puma; estreia dos novos uniformes deve ocorrer na Copinha
O Fluminense definiu quem vestirá o clube nos próximos anos. Após meses de negociações nos bastidores, a diretoria tricolor assinou contrato com a Puma nesta terça-feira (25/11). A empresa alemã, portanto, será a nova fornecedora de material esportivo da equipe a partir da temporada de 2026. O acordo firmado garante uma parceria de longo prazo, com validade de cinco anos, estendendo-se até o final de 2030.
A mudança marca o fim da era Umbro nas Laranjeiras. No entanto, a transição exige respeito aos contratos vigentes. Como o vínculo com a atual fornecedora inglesa vai até o dia 31 de dezembro, o Fluminense deve fazer o anúncio oficial da troca apenas após a virada do ano. Apesar disso, o cronograma já está desenhado. A expectativa é que a Puma lance as novas linhas de uniformes, tanto a tricolor quanto a branca, logo em janeiro. Desse modo, a torcida verá a estreia da nova marca durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior e nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca.
Fluminense escolhe Puma por estratégia de mercado
A escolha pela Puma atende a um desejo estratégico da gestão. O objetivo do clube, afinal, era migrar para uma das “três grandes” marcas do mercado esportivo mundial, aproveitando a visibilidade obtida com a disputa do Mundial de Clubes. Durante o ano, a diretoria conversou com diversas empresas. A Nike, inclusive, chegou a realizar reuniões e demonstrou interesse forte. Contudo, a Puma apresentou o projeto mais atraente e venceu a concorrência. No Brasil, a marca já estampa as camisas de Palmeiras, Bahia e Red Bull Bragantino.
A saída da Umbro encerra um ciclo vitorioso. A parceria, iniciada em 2020, acompanhou o Fluminense em momentos históricos. Sob a chancela da marca inglesa, o clube conquistou a inédita Copa Libertadores da América em 2023 e disputou dois Mundiais. Agora, o Tricolor aposta na força global da gigante alemã para expandir suas receitas e sua presença internacional no próximo ciclo de cinco anos.
