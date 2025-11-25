Flamengo empata com o Galo e só um milagre tira o título brasileiro do time

Flamengo empata com o Galo e só um milagre tira o título brasileiro do timeCom este 1 a 1 e a derrota do Palmeiras para o Grêmio, o Rubro-Negro está a uma vitória do nono caneco da Série A
Numa Arena MRV que recebeu o pior público de sua história, Atlético Mineiro e Flamengo ficaram no 1 a 1, neste 25/11, pela rodada 36 do Brasileirão. Bernard, no primeiro tempo, abriu o placar para o Galo. O Flamengo, que poderia ser campeão se vencesse e o Palmeiras perdesse seu jogo, empatou com Bruno Henrique nos acréscimos da etapa final. Assim, aumenta a vantagem na liderança. Afinal, o Verdão, como time visitante, perdeu seu jogo para o Grêmio: 75 a 70. Assim, o Rubro-Negro será campeão se vencer o seu jogo em casa contra o Ceará na próxima rodada, dia 3/12. O Galo, chegando aos 45 pontos, em 12º lugar.
Agora o Flamengo centra sua atenção para a final dLIbertadores, dia 29/11, em Lima, contra o mesmo Palmeiras, que vive um momento muito irregular. Pode ganhar dois títulos em menos de uma semana.
Pior público na Arena MRV
A torcida do Galo, de ressaca pela derrota para o Lanús na final da Sul-Americana, não compareceu em grande número. A Arena, desta vez, em nada lembrava a final da Copa do Brasil de 2024, quando os times se enfrentaram e o Fla venceu por 1 a 0, levando o título. Naquele dia, 44.876 torcedores quebraram o recorde de público do estádio; desta vez, apenas 18.321. Assim, Galo x Fla tem o maior e também o pior público do novo estádio.
Já a torcida do Flamengo, eufórica com a possibilidade de título, lotou o seu espaço, que foi de apenas dois mil lugares, esgotados em dez minutos. Não foi maior em razão de a diretoria atleticana não ter querido aumentar o número de bilhetes aos visitantes.
Atlético na frente no primeiro tempo
Os primeiros 20 minutos do jogo foram de muitos estudos. O Flamengo, com seu tradicional toque de bola, mas sem finalizar e com Wallace Yan perdido no ataque, errando passes, e Carrascal apagado. E o Galo quase que exclusivamente buscando Hulk em contra-ataques, com o veterano atuando como municiador para Dudu, como no cruzamento para a cabeçada do companheiro que Rossi defendeu bem.
Aos 24 minutos, Samuel Lino teve duas chances claras de gol. Na primeira, Luiz Araújo cruzou para a cabeçada do atacante na trave. A bola correu quase sobre a linha, e a zaga mandou a escanteio. Na cobrança, Luiz Araújo mandou na segunda trave e Samuel Lino cabeceou para nova defesa incrível de Everson. Foi um milagre o gol não sair.
Mas quem marcou foi o Galo. Aos 33, Dudu fez ótima jogada pela esquerda, passando por Emerson Royal, e cruzou. A zaga do Flamengo marcou bobeira, e Bernard, no meio da defesa, mandou para a rede. Péssimo para os cariocas, ainda mais porque, naquela altura, o time reserva do Palmeiras vencia o Grêmio por 1 a 0, o que fazia a diferença entre os rivais cair para um ponto.
Festa do Fla? Com gol do Grêmio
O Flamengo seguiu perdendo chances. Um cruzamento de Carrascal encontrou Ayrton Lucas livre pela esquerda. Mas o lateral perdeu a terceira chance clara, mandando para fora. Depois, Ayrton Lucas lançou Samuel Lino, que cortou para a área e chutou para defesa de Everson, a escanteio. Na cobrança, Luiz Araújo cruzou, a zaga do Galo ficou observando e Léo Pereira, com o gol vazio, chutou para fora.
O primeiro tempo terminou com a torcida do Flamengo calada, mas se animando ao saber que o Grêmio conseguiu o empate com o Palmeiras nos acréscimos da etapa final.Ou seja: o segundo tempo prometia.
Flamengo manda a campo a cavalaria e empata
Para a etapa final, Bruno Henrique entrou na vaga do quase inoperante Wallace Yan. Mas outro jogador que estava mal, Emerson Royal, quase deu um gol de bandeja para Dudu. Felizmente, o atacante perdeu o tempo da bola e chutou mal, diante da marcação do atônito lateral-direito, que tentava se redimir de mais uma falha. Estava claro que o Flamengo precisava de mais, e entraram Jorginho e Arrascaeta.
A partir daí, vieram gols perdidos para ambos os lados. Rony, no primeiro lance depois de entrar na vaga de Hulk, teve seu chute bloqueado por Rossi — quase um gol do Galo. Em seguida, Pulgar cruzou para Samuel Lino cabecear, e Everson, um dos melhores em campo, fez mais uma grande defesa.
Depois dos 25 minutos, o Galo se fechou, suportando a pressão do Flamengo, que teve a chance do empate aos 44 minutos, com uma cabeçada de Plata na trave. Mas, aos 46, Bruno Henrique cabeceou cruzamento de Danilo: 1 a 1. No fim, Rony foi expulso por falta em Ayrton Lucas.
ATLÉTICO 1×1 FLAMENGO
Campeonato Brasileiro – 36ª rodada
Data: 25/11/2025
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
Público: 18.321
Renda: R$ 850.004,51
Gols: Bernard, 33’/1ºT (1-0); Bruno Henriqie, 46’/2ºT (1-1)
ATLÉTICO: Everson; Sarávia, Vitor Hugo (Ruan, Intervalo) e Junior Alonso; Natanael (Iván Román, 11’/2ºT), Alan Franco, Alexsander, Bernard (Reinier, 38’/2ºT) e Arana; Dudu (Caio Paulista, 21’/2ºT) e Hulk (Rony, 11’/2ºT). Técnico: Jorge Sampaoli.
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Danilo e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho, 8’/2ºT) e Luiz Araújo (Plata, 28’/2ºT); Carrascal (Arrascaeta, 8’/2ºT), Wallace Yan (Bruno Henroque, Intervalo) e Samuel Lino (Cebolinha, 21’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
Cartões amarelos: Natanael, Everson, Bernard (ATL); Pulgar, Bruno Henrique (FLA)
Cartões Vermelhos: Rony (ATL, aos 47’/2ºT)
