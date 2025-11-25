Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo destaca que Justiça reconheceu questionamento sobre direitos de transmissão na Libra

Flamengo destaca que Justiça reconheceu questionamento sobre direitos de transmissão na Libra

Desembargadora Lucia Helena do Passo dá razão ao clube sobre o imbróglio e defende a não redução proporcional pretendida pelos associados
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Flamengo informou, nesta terça-feira (25), que a Desembargadora Relatora Lucia Helena do Passo reconheceu que o clube tem razão ao questionar a partilha dos direitos de transmissão dos jogos do Brasileirão da Libra.

A decisão do Tribunal rejeitou a tese sustentada pela liga e autorizou o clube a levantar a quantia correspondente ao intitulado “Cenário 1”. Ele é sem a redução proporcional pretendida pela associação, enquanto a diferença entre os valores permanece retida.

Além disso, a decisão também determinou que Libra reapresente os cálculos relativos aos valores dos demais associados. Isso ocorrerá de forma a reduzi-los proporcionalmente. Já sobre a  parcela com vencimento em novembro de 2025, a Relatora destacou que a controvérsia deverá ser submetida à jurisdição arbitral. O clube carioca ressaltou que discorda do fundamento jurídico nesse sentido, mas seguirá a orientação.

A Desembargadora afirmou que, durante as discussões para aprovação de critérios de repartição das receitas, a LIBRA jamais respeitou o princípio estatutário de unanimidade. Uma observação que valida a posição da diretoria rubro-negra, que muitas das vezes se viu isolada no debate.

Apesar da vitória, sobre a parcela do mês de novembro, a Relatora definiu que a controvérsia deve ser submetida à jurisdição arbitral. Por fim, o Rubro-Negro reafirmou o compromisso com a transparência, o cumprimento das decisões judiciais e o respeito aos mecanismos de resolução de disputas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar