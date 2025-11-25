Filipe Luís, do Flamengo, tende a rodar peças para evitar desgaste antes da decisão

Rubro-Negro viajou com a força máxima, com exceção dos lesionados, mas técnico pode poupar alguns atletas diante do Atlético-MG / Crédito: Jogada 10

O Flamengo viajou com força máxima para enfrentar o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o confronto ocorre nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV. A tendência, porém, é que o técnico Filipe Luís rode a equipe para evitar o desgaste de olho na final da Libertadores do próximo sábado (29), contra o Palmeiras, em Lima, na capital do Peru. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, o comandante rubro-negro poderá contar com os retornos de Pulgar e Saúl, que cumpriram suspensão diante do Red Bull Bragantino. Por outro lado, Léo Ortiz será novamente desfalque e tem feito tratamento no tornozelo para estar presente na decisão. Allan, Viña e Pedro não viajaram e também estão fora de combate.

Diante disso, o treinador irá analisar com o Departamento Médico os atletas que necessitam de descanso. Entre eles, Alex Sandro e Arrascaeta costumam sentir mais a sequência, enquanto Jorginho acabou de retornar de lesão. O Flamengo deve ir a campo com a seguinte escalação: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho) e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino (Everton Cebolinha). Entre os relacionados, o que chamou a atenção foi a presença de apenas dois zagueiros: Léo Pereira e Danilo. Afinal, os jovens João Victor e Cleiton, que costumam ser opções nos jogos, ficaram no Rio de Janeiro, assim como Iago, destaque do time sub-20.