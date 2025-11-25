Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fifa define potes do sorteio da Copa do Mundo

Seleção Brasileira será cabeça de chave no Mundial de 2026, que terá 48 seleções e seis vagas ainda em disputa
A Fifa anunciou nesta terça-feira (25) a divisão dos quatro potes para o sorteio da Copa do Mundo de 2026, marcado para 5 de dezembro, em Washington, nos Estados Unidos. O Brasil está garantido no pote 1 e será um dos cabeças de chave dos 12 grupos do Mundial, que estreia o novo formato com 48 seleções.

Potes do sorteio

Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha
Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália
Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul
Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagens Europa A, B, C e D, além das Repescagens Intercontinentais 1 e 2

Cada pote reúne 12 seleções. No primeiro aparecem os três países-sede — México, Canadá e Estados Unidos — que já têm grupo definido: México no A, Canadá no B e EUA no D. As outras nove vagas do pote 1 foram preenchidas pelas seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa, critério que também definiu os potes 2, 3 e 4.

