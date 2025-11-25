Fagner pode voltar a ser relacionado pelo Cruzeiro contra o Ceará

Recuperado de uma fratura na perna direita, o lateral-direito Fagner não entra em campo pelo Cruzeiro desde o fim de julho

E o Cruzeiro terá novidades para a partida do próximo sábado. Afinal, a Raposa não conta com o volante Lucas Romero, que recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo com o Corinthians e está suspenso. Por outro lado, no entanto, Leonardo Jardim terá o retorno do também volante Matheus Henrique, que cumpriu suspensão na última rodada.

Após a boa vitória sobre o Corinthians , no último domingo (23), e um dia de folga, o elenco do Cruzeiro se reapresentou na manhã desta terça-feira (25). Na Toca da Raposa II, o grupo de Leonardo Jardim iniciou os trabalhos para a partida contra o Ceará, no sábado (29), às 21h (horário de Brasília), na Arena Castelão, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além disso, o Cruzeiro também deve ter outro importante retorno na próxima rodada. Recuperado de uma fratura na fíbula da perna direita, o lateral-direito Fagner pode ser relacionado contra o Ceará. Em resumo, o jogador já treina com o elenco desde a última semana. No entanto, como pertence ao Corinthians, ficou fora da última partida. Assim, pode voltar a ser opção para o duelo com o Ceará.

Em resumo, Fagner não entra em campo pelo Cruzeiro desde 30 de julho. Naquele dia, o lateral-direito sofreu uma fratura na fíbula da perna de direita durante o jogo contra o CRB, pela Copa do Brasil.

Fagner tem futuro indefinido no Cruzeiro

Desde a lesão sofrida em julho, William voltou a assumir a titularidade da lateral-direita. Além disso, o Cruzeiro também contratou o jovem Kauã Moraes, do Athletico-PR. Dessa forma, Fagner perdeu espaço e, pela idade, tem futuro indefinido na Raposa. Afinal, ele tem contrato com o clube até o fim de 2025.

Contratado nesta temporada, Fagner tem 16 jogos com a camisa do Cruzeiro, sendo 13 como titular, e uma assistência.