Fabrício Bruno é absolvido, e Cruzeiro evita mais punições no STJD

Além de absolvição de zagueiro, Cruzeiro fechou acordo para livrar atacante Kaio Jorge e volante Lucas Romero de possíveis punições / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro teve um dia de vitórias no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Além de conseguir a absolvição do zagueiro Fabrício Bruno, a Raposa também fez um acordo para evitar possíveis punições ao volante Lucas Romero e o atacante Kaio Jorge. Em resumo, Fabrício Bruno havia sido denunciado pela expulsão na partida contra o Palmeiras, no fim de outubro, no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro foi enquadrado no artigo 250 do CBJD, que fala em “praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente”.

Fabrícia Bruno poderia pegar até três jogos de suspensão. No entanto, o zagueiro foi absolvido pela Comissão Disciplinar do STJD. Assim, como já cumpriu a suspensão automática pela expulsão, segue liberado para atuar pelo Cruzeiro no Brasileiro. Cruzeiro faz acordo para evitar punições Além da absolvição de Fabrício Bruno, o Cruzeiro também conseguiu evitar possíveis suspensões de Kaio Jorge e Lucas Romero. Em resumo, a dupla seria julgada por episódios que ocorreram no clássico com o Atlético Mineiro, em outubro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kaio Jorge foi denunciado por um suposto aperto na mão em Iván Román, do Galo, que estava com uma proteção no local devido a uma lesão. O atacante também foi denunciado por fazer um gesto insinuando que o árbitro estaria “roubando” na partida. Lucas Romero também seria julgado por ter feito o gesto de “roubo” após um gol do Atlético. O volante, inclusive, chegou a ser expulso por isso. No entanto, nenhuma imagem do VAR conseguiu comprovar o gesto e o cartão vermelho foi retirado.