Ex-jogador do Chelsea é esfaqueado em Paris e está na UTI

Ex-jogador do Chelsea é esfaqueado em Paris e está na UTIYann Gueho sofreu graves ferimentos no início do mês
O atacante Yann Gueho entrou para a estatística da violência em Paris, na França. O ex-jogador do Chelsea, de 31 anos, sofreu ferimentos graves após ser esfaqueado em durante um ataque em Choisy-le-Roi, localizado no sudoeste da capital francesa. Dessa forma, o jogador está internado na UTI desde o início do mês, de acordo com o “The Athletic”.
O homem responsável pelo ataque foi detido. O Ministério Público de Créteil confirmou que o agressor responderá por tentativa de homicídio e violência de gangue. Além disso, outra mulher ficou sob prisão preventiva e responderá por violência em grupo, já que assistiu a tentativa de homicídio. O caso, portanto, está sendo investigado.
Considerado um prodígio do futebol francês, Yann Gueho ficou no Chelsea entre 2009 e 2011. Contudo, ele deixou o clube inglês aos 16 anos. O jogador ainda atuou por Lille e Nantes, na França. Em 2016, ele decidiu se aposentar, aos 22 anos, após receber um diagnóstico de transtorno bipolar. Ele, aliás, não atuou profissionalmente e fez carreira apenas na base.
Em depoimento, a mãe do ex-jogador, Anne-Marie, relatou que Yann Gueho estava passando por tratamento intensivo na época do ataque. Portanto, isso o deixou mais vulnerário fisicamente do que o normal. Ainda não há informações sobre previsão de alta. Enquanto isso, o ex-jogador permanece recebendo cuidados na UTI.
