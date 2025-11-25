Ex-jogador do Chelsea é esfaqueado em Paris e está na UTI

O atacante Yann Gueho entrou para a estatística da violência em Paris, na França. O ex-jogador do Chelsea, de 31 anos, sofreu ferimentos graves após ser esfaqueado em durante um ataque em Choisy-le-Roi, localizado no sudoeste da capital francesa. Dessa forma, o jogador está internado na UTI desde o início do mês, de acordo com o “The Athletic”.

O homem responsável pelo ataque foi detido. O Ministério Público de Créteil confirmou que o agressor responderá por tentativa de homicídio e violência de gangue. Além disso, outra mulher ficou sob prisão preventiva e responderá por violência em grupo, já que assistiu a tentativa de homicídio. O caso, portanto, está sendo investigado.