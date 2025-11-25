Everson destaca força do Atlético para juntar cacos após vice da Sul-Americana

No primeiro jogo após a derrota para o Lanús, da Argentina, Galo empatou com o Flamengo por 1 a 1, nesta terça-feira (25), na Arena MRV / Crédito: Jogada 10

No primeiro jogo após o vice-campeonato da Sul-Americana, o Atlético quase surpreendeu o líder do Brasileirão. Afinal, o Galo saiu na frente do placar, mas sofreu um gol nos acréscimos e empatou com o Flamengo por 1 a 1, nesta terça-feira (25), na Arena MRV, pela 36ª rodada. O goleiro Everson, portanto, valorizou o esforço do time, que ainda tenta juntar os cacos após a derrota para o Lanús, da Argentina. “Muito difícil jogar depois de perder uma final, ainda mais diante de um adversário qualificado que briga por título. Fizemos um bom jogo, fiz boas defesas e conseguimos segurar o ímpeto do adversário, mas infelizmente não foi o suficiente mais uma vez para conquistar a vitória. Feliz pelo meu desempenho, mas temos mais três jogos e precisamos buscar os nove pontos para se aproximar do G8”, disse Everson.