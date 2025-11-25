Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Everson destaca força do Atlético para juntar cacos após vice da Sul-Americana

No primeiro jogo após a derrota para o Lanús, da Argentina, Galo empatou com o Flamengo por 1 a 1, nesta terça-feira (25), na Arena MRV
No primeiro jogo após o vice-campeonato da Sul-Americana, o Atlético quase surpreendeu o líder do Brasileirão. Afinal, o Galo saiu na frente do placar, mas sofreu um gol nos acréscimos e empatou com o Flamengo por 1 a 1, nesta terça-feira (25), na Arena MRV, pela 36ª rodada. O goleiro Everson, portanto, valorizou o esforço do time, que ainda tenta juntar os cacos após a derrota para o Lanús, da Argentina.

“Muito difícil jogar depois de perder uma final, ainda mais diante de um adversário qualificado que briga por título. Fizemos um bom jogo, fiz boas defesas e conseguimos segurar o ímpeto do adversário, mas infelizmente não foi o suficiente mais uma vez para conquistar a vitória. Feliz pelo meu desempenho, mas temos mais três jogos e precisamos buscar os nove pontos para se aproximar do G8”, disse Everson.

No último sábado (22), o Atlético perdeu para o Lanús, da Argentina, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal e prorrogação. Dessa forma, o Galo chegou abalado para o confronto contra o Flamengo, que poderia conquistar o título antecipado. Contudo, Everson teve uma grande atuação e fez defesas importantes, sendo um dos protagonistas do jogo.

Com o empate, o Atlético chegou aos 45 pontos, ocupa o 12º lugar e segue sonhando com vaga na Libertadores. Já o Flamengo, por sua vez, se isolou na liderança com 75 pontos e aumentou a distância para o Palmeiras para cinco pontos. O Galo volta a campo no próximo domingo (30), às 18h30 (de Brasília), contra o Fortaleza, no Castelão, pela 37ª rodada do Brasileirão.

