Entregou a escalação? Poupados do Palmeiras indicam time para final da Libertadores

Verdão poupa 11 jogadores contra o Grêmio, mantém grupo base em São Paulo e dá pistas da equipe que vai enfrentar o Flamengo em Lima / Crédito: Jogada 10

O técnico Abel Ferreira pode ter entregado o time que quer levar a campo na final da Libertadores. Ao optar por não levar 11 jogadores para Porto Alegre, onde o Verdão encara o Grêmio nesta terça-feira (25/11), às 21h30, pelo Brasileirão, o clube revelou a espinha dorsal que deve ser usada na decisão diante do Flamengo, sábado (29/11), em Lima. Enquanto a delegação principal, incluindo os lesionados Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho, viajou para o Sul, outro grupo permaneceu na Academia de Futebol para um trabalho específico e com foco absoluto na final continental. Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Piquerez, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Allan, Flaco López e Vitor Roque ficaram em São Paulo e só se juntam ao restante do elenco na tarde desta terça, antes do voo para o Peru no avião da presidente Leila Pereira.

Entre todos os preservados, apenas Murilo não poderia jogar em Porto Alegre, por suspensão. Os demais, se Abel optar por força máxima, formam exatamente o time palmeirense que deve iniciar a partida decisiva no Estádio Nacional de Lima. A única dúvida de formação está no meio-campo. Bruno Fuchs pode atuar como volante em substituição a Aníbal Moreno, dando mais liberdade para Allan e Raphael Veiga avançarem. Um deles precisará ocupar o lado esquerdo da armação, ainda que ambos tenham preferência pelo setor direito. No ataque, Felipe Anderson e Sosa, que disputam vaga na beirada esquerda, viajaram e serão utilizados contra o Grêmio. O desempenho deles pode ser determinante na escolha final da comissão técnica para o confronto com o Flamengo. Palmeiras vive momento turbulento antes da final O clima para o duelo continental esbarra no momento turbulento vivido no Brasileirão. Afinal, depois de dois empates seguidos em casa, o Palmeiras viu o Flamengo abrir quatro pontos de vantagem a três rodadas do fim. A diferença levou Abel Ferreira a admitir que o “campeonato está entregue”.