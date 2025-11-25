Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Empresa da família de Neymar conclui compra da marca de Pelé

NR Sports adquiriu os direitos de imagem do Rei
A NR Sports, empresa do pai e mãe de Neymar, concluiu nesta terça-feira (25) a compra da marca Pelé. Dessa forma, o grupo adquiriu os direitos para explorar a imagem do Rei, que faleceu no fim de 2022.

A empresa da família de Neymar pagou 8 milhões de dólares (R$ 42 milhões) para comprar a marca do Rei. O principal tema abordado para concluir a parceria, aliás, foi a oportunidade de explorar novamente os produtos de Pelé no Brasil.

O evento do anúncio da parceria ocorreu no Museu Pelé, em Santos. Assim, contou com a presença do pai de Neymar, de Marcelo Teixeira, presidente do Santos, além de ídolos como Giovanni e Ricardo Oliveira.

“Hoje começa uma nova etapa com o nosso Rei, que queremos trazer de volta por tudo o que produziu para o Brasil, entregar para a família e entregar para a imagem dele tudo o que ele merece”, disse o pai de Neymar.

Familiares de Pelé também compareceram ao evento. Contudo, Neymar não esteve presente. Afinal, o jogador sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo e estava em tratamento. O craque, aliás, possivelmente não atua mais nesta temporada.

