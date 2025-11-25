Empresa da família de Neymar conclui compra da marca de Pelé

A empresa da família de Neymar pagou 8 milhões de dólares (R$ 42 milhões) para comprar a marca do Rei. O principal tema abordado para concluir a parceria, aliás, foi a oportunidade de explorar novamente os produtos de Pelé no Brasil.

A NR Sports, empresa do pai e mãe de Neymar, concluiu nesta terça-feira (25) a compra da marca Pelé. Dessa forma, o grupo adquiriu os direitos para explorar a imagem do Rei, que faleceu no fim de 2022.

O evento do anúncio da parceria ocorreu no Museu Pelé, em Santos. Assim, contou com a presença do pai de Neymar, de Marcelo Teixeira, presidente do Santos, além de ídolos como Giovanni e Ricardo Oliveira.

“Hoje começa uma nova etapa com o nosso Rei, que queremos trazer de volta por tudo o que produziu para o Brasil, entregar para a família e entregar para a imagem dele tudo o que ele merece”, disse o pai de Neymar.

Familiares de Pelé também compareceram ao evento. Contudo, Neymar não esteve presente. Afinal, o jogador sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo e estava em tratamento. O craque, aliás, possivelmente não atua mais nesta temporada.

