Dono da SAF do Atlético é capa em famosa revista de economia e negócios

Principal investidor do Galo tem carreira de empresário, que se sobressai por empreendedorismo e inovação, e é homenageado por revista / Crédito: Jogada 10

Rubens Menin, proprietário da SAF do Atlético, recebeu homenagem da revista Forbes. O renomado veículo de comunicação que foca em economia e negócios anunciou o empresário como personagem da capa da 136ª edição de sua magazine, nesta terça-feira (25). A escolha do empresário como destaque se explica por sua carreira principalmente ao se sobressair em quesitos como empreendedorismo e inovação. Entretanto, o episódio se contrapõe à decepção com o vice-campeonato do Galo na Sul-Americana. A Forbes cita as razões e valências que acompanham Menin em sua trajetória como justificativas para escolhê-lo como personagem principal em sua capa.

“Pode parecer incongruente estampar um empresário tão experiente, de um setor tão básico, na capa de uma revista dedicada à inovação […] Aos 69 anos, não dá para dizer que Menin tenha menos disposição para o trabalho. Nem para aprender coisas novas – como comprovam as aulas de IA que tem com seu neto de 14 anos. Com o perdão do trocadilho, Menin se mostra um eterno menino”, frisa o veículo de comunicação. Em postagem no LinkedIn, rede social ligado ao perfil profissional, Menin ajudou na repercussão ao compartilhar a matéria da Forbes. “A última edição da Forbes Brasil traz uma reportagem que me fez revisitar caminhos, escolhas e aprendizados de quase cinco décadas de trabalho. Fico honrado com o espaço, mas, acima de tudo, com a oportunidade de compartilhar um pouco do que acredito”, detalhou o empresário. Na mesma publicação, o principal investidor do Atlético também destacou que a prosperidade em outros empreendimentos, como a construtora MRV e o banco Inter, não são proezas que conquistou sozinho.

“(Resultado de) gente boa, processos bem feitos e muito pé no chão”, acrescentou Menin. Dono da SAF do Atlético expõe insatisfação com vice da Sula Após a derrota do Galo para o Lanús em disputa de pênaltis na final da Sul-Americana, o proprietário da SAF admitiu sua irritação com o resultado. Além da sua frustração, pois a esperança era de que o clube tivesse uma temporada de mais sucesso.

”Hoje o gosto é amargo. Mais uma vez ficamos no quase. Dói, e não adianta fingir que não dói. Se tivéssemos vencido, eu estaria aqui celebrando com vocês. Mas é meu papel também estar presente nos momentos difíceis, porque o Galo faz parte da minha vida nos dias bons e nos dias duros”, apontou o empresário. “2025 não foi o ano que eu imaginava para o Galo. É preciso reconhecer isso com serenidade. Agora vamos processar esse revés, levantar a cabeça e olhar para 2026. Não temos muito tempo para lamentar. É recompor, reorganizar e começar o próximo ciclo com união, seriedade e ainda mais trabalho. Seguimos juntos. Sempre”, concluiu o dono da SAF do Galo. Galo fica longe de uma vaga na Libertadores O segundo lugar na edição de 2025 da Sul-Americana foi o quinto vice continental na história do Atlético. Assim, o resultado dificulta a busca por uma vaga para a Libertadores de 2026, já que está na 11ª colocação no Campeonato Brasileiro.