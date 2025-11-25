De virada, Grêmio vence o Palmeiras, que se afasta da briga pelo título

De virada, Grêmio vence o Palmeiras, que se afasta da briga pelo títuloVerdão foi melhor no primeiro tempo, mas não conseguiu manter o ritmo no segundo tempo e chegou ao quinto jogo sem vencer
O Grêmio fez a sua parte para ajudar o Flamengo a ser campeão brasileiro ainda nesta quarta-feira (25). De virada, o Tricolor bateu o Palmeiras por 3 a 2, em Porto Alegre. O Verdão chegou ao quinto jogo sem vencer e, mesmo com o tropeço rubro-negro, se distanciou da possibilidade de título.
Afinal, o Alviverde para nos 71 pontos e fica cinco pontos atrás do clube carioca. Além disso, o Palmeiras pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que ainda joga na rodada. Já o Tricolor sobe para a nona colocação, com 46 pontos, e afastou qualquer possibilidade de rebaixamento.
Palmeiras começa melhor, mas Grêmio empata em arma conhecida
Mesmo com os reservas, o Palmeiras partiu para cima e ficou mais no ataque nos minutos iniciais. A primeira oportunidade veio com Benedetti, que subiu mais alto depois de cobrança de escanteio e cabeceou para fora. Depois, Jefté recebeu passe de Maurício, arrancou pela esquerda, invadiu a área e chutou cruzado para fora. O Grêmio respondeu com Edenílson, que recebeu cruzamento rasteiro e chutou em cima de Marcelo Lomba.
Só que o Alviverde conseguiu sair na frente. Ramón Sosa apareceu pela direita, passou pela marcação e cruzou para Facundo Torres, sozinho na pequena área, cabecear para o gol. O Tricolor só conseguiu responder nos minutos finais. Dodi arriscou de fora da área e Lomba se esticou para defender. Depois, Arthur recebeu de Carlos Vinícius e chutou com perigo para fora. Sosa teve uma oportunidade de ampliar, mas também mandou para fora.
Nos acréscimos, o Grêmio chegou ao empate em uma jogada conhecida pelo adversário. Marcos Rocha cobrou lateral na área, Wagner Leonardo ganhou da marcação na disputa pelo alto e ajeitou para Amuzu pegar bonito de primeira para marcar.
Tricolor volta melhor e vira
O segundo tempo começou mais equilibrado, o Grêmio conseguindo ocupar mais os espaços e aparecer no ataque. Com poucas oportunidades, a grande chance veio em um pênalti. Carlos Vinícius recebeu cruzamento na área e Aníbal Moreno chegou atrasado, na perna do jogador. O árbitro não marcou nada de imediato, mas com o chamado do VAR assinalou a penalidade. Na cobrança, o atacante deslocou Lomba e virou o marcador.
O confronto seguiu em aberto. Sosa recebeu na área e chutou por cima do gol. No lance seguinte, Alysson passou por Micael, invadiu a área e parou em defesa de Lomba. Depois, o Verdão teve a chance de empatar, após boa jogada de Jefté, que cruzou rasteiro para Facundo, que pegou embaixo da bola e mandou para fora. Só que o Tricolor teve a grande oportunidade para fazer o terceiro. Arthur recebeu na área e foi atropelado por Giay. Pênalti, que teve o argentino expulso após revisão do VAR e cobrança certeira de Willian para fazer o terceiro.
Nos acréscimos, o Verdão voltou a assustar, em cobrança de falta de Andreas Pereira, que Tiago Volpi defendeu. No rebote, Allan cruzou na área, Benedetti apareceu para marcar. O auxiliar marcou o impedimento, mas o VAR confirmou o gol. Porém, não havia mais tempo para reação e o Alviverde saiu derrotado mais uma vez.
GRÊMIO 3 X 2 PALMEIRAS
Campeonato Brasileiro – 36ª rodada
Data e horário: 25/11/2025 (terça-feira), às 21h30(de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
Gols: Facundo Torres, 23’/1ºT (0-1); Amuzu, 47’/1ºT (1-1); Carlos Vinícius, 15’/2ºT (2-1), Willian, 38’/2ºT (3-1); Benedetti, 47’/2ºT (3-2)
GRÊMIO: Tiago Volpi, Marcos Rocha (João Lucas, 42’/2ºT), Wagner Leonardo, Kanneman e Marlon; Dodi (Cuellar, 31’/2ºT), Arthur e Edenílson (Willian, intervalo); Amuzu (Cristaldo, 31’/2ºT), Pavón (Alysson, intervalo) e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Benedetti, Micael (Riquelme Fillipe, 26’/2ºT) e Jefté; Aníbal Moreno (Andreas Pereira, 33’/2ºT), Emiliano Martínez, Felipe Anderson, Facundo Torres (Allan, 31’/2ºT) e Maurício (Bruno Rodrigues, 21’/2ºT); Ramón Sosa (Luighi, 21’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Cartões amarelos: Carlos Vinícius, Marlon e Amuzu (GFPA); Aníbal Moreno, Facundo Torres, Luighi e Abel Ferreira (SEP)
Cartão vermelho: Giay, 38’/2ºT (SEP)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.