Corinthians multa Martínez após expulsão relâmpago contra o Cruzeiro

Corinthians multa Martínez após expulsão relâmpago contra o CruzeiroVolante, que ficou apenas 17 minutos em campo, recebe punição financeira por indisciplina; diretoria mantém atleta no elenco
A paciência da diretoria do Corinthians com José Martínez parece ter limites, mas o clube ainda aposta no jogador. Nesta terça-feira (25/11), o Timão decidiu multar o volante venezuelano. O motivo, claro, foi a expulsão infantil na derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, no último domingo (23/11). Martínez, que entrou no segundo tempo, ficou apenas 17 minutos em campo antes de receber o cartão vermelho direto por agredir Matheus Pereira com uma cotovelada.
A decisão da punição ocorreu na reapresentação do elenco no CT Dr. Joaquim Grava. O técnico Dorival Júnior e o executivo Fabinho Soldado conversaram com o atleta e comunicaram a multa, que teve o aval do presidente Osmar Stabile. Apesar de mais um episódio de indisciplina, a diretoria optou por manter o jogador integrado ao grupo para a reta final da temporada, evitando um afastamento que poderia desvalorizar o ativo ou enfraquecer o elenco.
Corinthians teme reincidência de Martínez
Esta não é a primeira vez que Martínez pesa no bolso por mau comportamento. Em outubro, o clube já havia descontado parte de seu salário após ele faltar a seis dias de treino antes de um clássico. E a reincidência, claro, preocupa. Isso porque o volante acumula cinco expulsões em 64 jogos pelo Corinthians, sendo quatro delas apenas nesta temporada. O histórico recente inclui vermelhos contra Bragantino, Palmeiras e Ponte Preta.
O lance no Mineirão, flagrado pelo VAR, exemplifica o momento instável do jogador. Com a suspensão automática confirmada, Martínez será desfalque certo para o próximo compromisso do time. O técnico Dorival Júnior, portanto, terá que mexer novamente no meio-campo para o jogo contra o Botafogo, no domingo (30/11), na Neo Química Arena, em um momento onde o time busca somar pontos para sonhar com a Libertadores.
