Corinthians multa Martínez após expulsão relâmpago contra o Cruzeiro

Volante, que ficou apenas 17 minutos em campo, recebe punição financeira por indisciplina; diretoria mantém atleta no elenco / Crédito: Jogada 10

A paciência da diretoria do Corinthians com José Martínez parece ter limites, mas o clube ainda aposta no jogador. Nesta terça-feira (25/11), o Timão decidiu multar o volante venezuelano. O motivo, claro, foi a expulsão infantil na derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, no último domingo (23/11). Martínez, que entrou no segundo tempo, ficou apenas 17 minutos em campo antes de receber o cartão vermelho direto por agredir Matheus Pereira com uma cotovelada. A decisão da punição ocorreu na reapresentação do elenco no CT Dr. Joaquim Grava. O técnico Dorival Júnior e o executivo Fabinho Soldado conversaram com o atleta e comunicaram a multa, que teve o aval do presidente Osmar Stabile. Apesar de mais um episódio de indisciplina, a diretoria optou por manter o jogador integrado ao grupo para a reta final da temporada, evitando um afastamento que poderia desvalorizar o ativo ou enfraquecer o elenco.