Corinthians define calendário de debates para reforma do estatuto

Romeu Tuma Júnior divulga cronograma com dez audiências públicas; temas como voto do Fiel Torcedor e sistema de eleição serão discutidos
O Corinthians inicia, a partir de dezembro, uma maratona de debates para reformar seu estatuto. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, definiu nesta terça-feira (25/11) os temas das dez audiências públicas que moldarão a nova constituição do clube. A comunidade corintiana, portanto, terá três meses intensos de discussões no Teatro do Parque São Jorge. As reuniões, aliás, serão abertas para conselheiros, associados e até lideranças de torcidas organizadas, mediante inscrição prévia.

O cronograma abrange pontos sensíveis e históricos. Um dos destaques, por exemplo, é o debate sobre o voto do Fiel Torcedor, marcado para o dia 4 de dezembro. Além disso, temas como o sistema de eleição para a diretoria (turno único ou dois turnos) e o voto online também entrarão na pauta em janeiro. A Comissão da Reforma do Estatuto terá até 11 de fevereiro de 2026 para finalizar o texto com as propostas debatidas.

A dinâmica das audiências visa à transparência. Segundo o comunicado, cada inscrito terá dez minutos para expor suas ideias. Ao fim de cada encontro, a comissão divulgará um resumo das principais alterações propostas. A intenção de Tuma Júnior é realizar a votação no Conselho em fevereiro e, posteriormente, levar o texto final para a Assembleia Geral dos Associados em março, concluindo o processo de modernização do clube.

