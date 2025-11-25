Corinthians acumula expulsões e é o segundo com mais cartões no Brasileirão

Timão chega a nove cartões vermelhos no Brasileirão, quatro deles para integrantes da comissão técnica e vê expulsões virarem caso recorrente

A expulsão mais recente ocorreu no domingo (23), quando o volante José Martínez recebeu cartão vermelho direto após acertar o cotovelo nas costas de Matheus Pereira, do Cruzeiro. O VAR acionou a revisão e, em menos de 20 minutos em campo, o venezuelano deixou o Corinthians com um jogador a menos. O episódio, porém, está longe de ser isolado. Afinal, o jogador já havia recebido um vermelho duas semanas antes, diante do RB Bragantino, por acumular dois cartões amarelos.

O Corinthians convive, em 2025, com um problema que se repete rodada após rodada: a falta de disciplina. Em 35 jogos do Campeonato Brasileiro, o clube já foi expulso de campo nove vezes, número que o coloca como o segundo mais punido da competição, atrás apenas do Fortaleza, que soma dez vermelhos.

A lista de expulsões do Timão no Brasileirão é extensa e variada. Entre atletas e integrantes da comissão técnica, os cartões vermelhos foram distribuídos em diferentes contextos e por diferentes razões.

O que mais chama atenção é que quatro dos nove expulsos sequer estavam em campo, já que foram para a comissão técnica tanto de Ramón Díaz, no começo do Brasileiro, quanto para a equipe de Dorival Júnior. Assim, protestos, reclamações e confrontos verbais tem chamado a atenção e deixando a arbitragem mais rigorosa.

Corinthians também com números excessivos de amarelo

O cenário se repete também nos cartões amarelos. Afinal, o Corinthians soma 105 advertências até aqui, o que o torna o segundo time mais punido da Série A, atrás apenas do RB Bragantino, com 106. Assim, a recorrência de punições evidencia um padrão preocupante em um momento decisivo da temporada.

Com dificuldades técnicas e resultados irregulares, o Timão soma aos desafios esportivos uma questão disciplinar que tem custado caro. Assim, a reta final do Brasileirão exige mais controle emocional, especialmente de um elenco que, em diversas ocasiões, tem deixado o campo numericamente inferior.