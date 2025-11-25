Chelsea vence Barcelona com golaço de Estêvão na Champions

Chelsea vence Barcelona com golaço de Estêvão na ChampionsBlues fazem 3 a 0 no Stamford Bridge, entram na zona de classificação direta, e deixam o Barça em situação delicada na fase de liga
Com direito a golaço de Estêvão, o Chelsea venceu o Barcelona por 3 a 0, nesta terça-feira (25), no Stamford Bridge, em Londres, no confronto direto válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions 2025/26. Os donos da casa abriram o placar com um gol contra de Jules Koundé e ainda contaram com a expulsão de Ronald Araújo, aos 44 minutos do primeiro tempo, pelo segundo cartão amarelo. Na segunda etapa, o prodígio brasileiro e Delap, que saiu do banco, completaram a vitória.
Dessa maneira, o Chelsea venceu o confronto direto, chegou a 10 pontos e subiu para a 4ª posição, na zona de classificação direta para as oitavas de final da Champions. No entanto, o clube londrino ainda pode ser ultrapassado no decorrer desta quinta rodada.
Por outro lado, o Barcelona ficou para trás e se complicou na luta pela classificação direta. Com a derrota em Londres, o Barça segue com os mesmos sete pontos, mas caiu para a 15ª posição.
Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.
O jogo
Em casa, o Chelsea conseguiu se impor desde os primeiros minutos e inaugurou o placar com um gol contra bizarro de Jules Koundé. Além disso, a expulsão de Ronald Araújo, pelo segundo cartão amarelo, aos 44 minutos, dava indícios de que o time londrino teria uma vitória tranquila.
O Chelsea voltou para o segundo tempo para matar o jogo. Logo aos cinco minutos, Andrey Santos, que saiu do banco no intervalo, balançou a rede, mas o gol acabou sendo anulado por impedimento de Garnacho. Porém, Estêvão decidiu o jogo com um golaço. Aos nove minutos, o atacante brasileiro entrou na área pela direita, passou por Cubarsí, se livrou de Balde e chutou forte, de pé direito, para encaminhar a vitória. Pelo lado do Barcelona, Raphinha entrou aos 16 minutos na vaga de Lewandowski, mas não conseguiu buscar uma reação. Os Blues mantiveram a pressão e Pedro Neto quase ampliou. Contudo, Delap saiu do banco para confirmar o 3 a 0 em lance revisado pelo VAR.
CHELSEA 3X0 BARCELONA
5ª rodada da fase de liga da Champions
Data e horário: terça-feira, 25/11/2025, às 17h (de Brasília).
Local: Stamford Bridge, em Londres.
CHELSEA: Robert Sánchez; Gusto (Andrey Santos, no intervalo), Fofana, Chalobah e Marc Cucurella; Reece James (Acheampong, 35’/2ºT), Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto (Gittens, 31’/2ºT), Estêvão (Tyrique George, 36’/2ºT) e Garnacho (Delap, 13’/2ºT). Técnico: Enzo Maresca.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Álex Balde (Gerard Martín, 34’/2ºT); Eric García, Fermín López (Christensen, 16’/2ºT) e De Jong; Ferrán Torres (Rashford, no intervalo), Lamine Yamal (Dani Olmo, 34’/2ºT) e Lewandowski (Raphinha, 16’/2ºT). Técnico: Hansi Flick.
Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovênia).
Auxiliares: Tomaž Klančnik (Eslovênia) e Andraž Kovačič (Eslovênia).
Gols: Jules Koundé, 27’/1ºT (1-0); Estêvão, 9’/2ºT (2-0); Delap, 29’/2ºT (3-0).
VAR: Christian Dingert (Alemanha).
Cartões amarelos: Gusto, Enzo Maresca (CHE).
Cartão vermelho: Ronald Araújo, 44’/1ºT (BAR).