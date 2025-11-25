Canal chega firme para “bater de frente” com Globo e CazéTV por Libertadores e Sul-Americana

SBT, Disney e Paramount também concorrem pelos direitos das competições Conmebol pelo próximo ciclo, ou seja, entre 2027 e 2030 / Crédito: Jogada 10

A entrada da XSports na concorrência pelos direitos da Libertadores e da Sul-Americana, no ciclo de 2027-2030, modificou a dinâmica das negociações conduzidas pela Conmebol. Mantido pelo Grupo Kalunga, o canal figurava até então como participante secundário no processo, mas uma oferta poderosa na segunda rodada mexeu com o equilíbrio entre as empresas de mídia interessadas nas competições. O canal enviou propostas tanto para TV aberta quanto para plataformas pagas nos dois torneios, e o movimento chamou atenção por colocá-lo em condições de disputar com as maiores emissoras do país. Ainda segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo, a Conmebol passou a considerar a oferta devido, sobretudo, aos valores envolvidos.

A quantia fez, inclusive, a entidade reconsiderar a possibilidade de um terceiro “round” antes da definição final. Inicialmente, a Conmebol trabalhava com a expectativa de ter um vencedor até o final deste mês, o que não deve se firmar. A rodada adicional ainda está em análise, e as empresas envolvidas só foram comunicadas das duas etapas concluídas. Abertura de caminhos A possibilidade de avançar nas duas frentes ocorre porque a XSports está presente em operadoras de TV por assinatura e mantém sinal terrestre em diferentes capitais. Em São Paulo, ocupa o número 32 — antiga frequência da MTV Brasil — e também transmite no Rio de Janeiro, Salvador, Belém e Manaus. Segundo fontes, o canal enviou uma proposta para Libertadores que supera o montante apresentado pela Globo para o mesmo período. A XSports também encaminhou oferta pela Sul-Americana capaz de concorrer com o peso do SBT, por exemplo. CazéTV, Disney e Paramount também concorrem por lances no processo. Além disso, a XSports reforçou sua relação recente com a Conmebol. O canal, que está no ar desde agosto, exibiu a Libertadores feminina vencida pelo Corinthians. Inclusive, a competição rendeu um crescimento expressivo de audiência e colocou a emissora na quarta posição — superando Band e RedeTV!.

Pacotes para Libertadores e Sul-Americana A organização do processo está sob responsabilidade da FC Diez Media, enquanto a consultoria Ernst & Young supervisiona todas as etapas. A Conmebol colocou no mercado sete pacotes de transmissão, com ofertas para plataformas abertas, serviços pagos, um formato multiplataforma e um conjunto destinado a clipes e melhores momentos, com exibição quase ao vivo. Trabalha-se com um número de 314 partidas por temporada, com divisão que contempla três pacotes da Libertadores, três da Sul-Americana e um conjunto que reúne conteúdo das duas competições. As opções de cada torneio seguem lógica semelhante: uma oferta para sinal aberto e duas voltadas para plataformas fechadas.