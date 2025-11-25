Bruno Henrique enaltece luta do Flamengo: “Não desistimos”

Rubro-Negro dominou a partida, mas empatou com o Atlético por 1 a 1, nesta terça-feira (25), e deixou o título antecipado escapar / Crédito: Jogada 10

Bruno Henrique fez um gol importante que colocou o Flamengo com uma mão e meia na taça do Brasileirão. Afinal, com o gol do atacante, o Rubro-Negro empatou com o Atlético por 1 a 1, nesta terça-feira (25), na Arena MRV, pela 36ª rodada, e aumentou a distância para o vice-líder Palmeiras para cinco pontos. O atacante valorizou o ponto, destacou o esforço e virou a chave para a final da Libertadores. “Jogo muito difícil. Lutamos até o final, não desistimos e conseguimos o empate. Agora é descansar e focar no jogo de sábado. Vai ser um grande jogo entre as duas melhores equipes do Brasil e da América do Sul. É um ponto muito importante, mas agora temos que focar somente na Libertadores”, disse o atacante.