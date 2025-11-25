Bruno Henrique enaltece luta do Flamengo: “Não desistimos”Rubro-Negro dominou a partida, mas empatou com o Atlético por 1 a 1, nesta terça-feira (25), e deixou o título antecipado escapar
Bruno Henrique fez um gol importante que colocou o Flamengo com uma mão e meia na taça do Brasileirão. Afinal, com o gol do atacante, o Rubro-Negro empatou com o Atlético por 1 a 1, nesta terça-feira (25), na Arena MRV, pela 36ª rodada, e aumentou a distância para o vice-líder Palmeiras para cinco pontos. O atacante valorizou o ponto, destacou o esforço e virou a chave para a final da Libertadores.
“Jogo muito difícil. Lutamos até o final, não desistimos e conseguimos o empate. Agora é descansar e focar no jogo de sábado. Vai ser um grande jogo entre as duas melhores equipes do Brasil e da América do Sul. É um ponto muito importante, mas agora temos que focar somente na Libertadores”, disse o atacante.
Decisivo na reta final, Bruno Henrique vive sua temporada mais goleadora pelo Flamengo desde 2021, quando fez 20 gols e 11 assistências. Na atual temporada, o atacante soma 15 gols e duas assistências. Com contrato até o fim de 2026, o jogador de 34 anos ainda não sabe se vai estender o vínculo mais uma vez, mas tem procurado aproveitar cada partida com o Manto Sagrado.
Com o empate, o Flamengo chegou aos 75 pontos e aumentou a distância para o Palmeiras para cinco pontos. Para conquistar o título, o Rubro-Negro precisa vencer o Ceará, na quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada. Contudo, antes enfrenta o Palmeiras, no próximo sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru, pela final da Libertadores.
