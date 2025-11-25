Brasileiro lidera estatística de interceptações na Liga Europa

Pedro Naressi, destaque do Ludogorets, celebra média de 3,3 roubadas de bola por jogo e analisa duelo decisivo contra o Celta de Vigo

Um brasileiro aparece no topo de uma das principais estatísticas após quatro rodadas da fase de liga da Liga Europa. O volante Pedro Naressi, do Ludogorets, é hoje o jogador que mais intercepta bolas na competição: são em média 3,3 por partida, marca alcançada mesmo tendo atuado somente três vezes.

“Esse número é o reflexo do trabalho duro que tenho realizado diariamente para evoluir e me preparar para entrar cada vez melhor em campo. Espero seguir contribuindo para conquistar resultados ainda melhores”, afirmou Naressi.

O meio-campista também comentou suas expectativas para o duelo contra o Celta de Vigo na próxima rodada.

“Esse jogo contra o Celta será muito importante para as aspirações que temos dentro da Europa League. Sabemos que será complicado, mas acredito que podemos buscar os três pontos diante da nossa torcida”, destacou o brasileiro.