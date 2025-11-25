Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileiro lidera estatística de interceptações na Liga Europa

Pedro Naressi, destaque do Ludogorets, celebra média de 3,3 roubadas de bola por jogo e analisa duelo decisivo contra o Celta de Vigo
Um brasileiro aparece no topo de uma das principais estatísticas após quatro rodadas da fase de liga da Liga Europa. O volante Pedro Naressi, do Ludogorets, é hoje o jogador que mais intercepta bolas na competição: são em média 3,3 por partida, marca alcançada mesmo tendo atuado somente três vezes.

“Esse número é o reflexo do trabalho duro que tenho realizado diariamente para evoluir e me preparar para entrar cada vez melhor em campo. Espero seguir contribuindo para conquistar resultados ainda melhores”, afirmou Naressi.

O meio-campista também comentou suas expectativas para o duelo contra o Celta de Vigo na próxima rodada.

“Esse jogo contra o Celta será muito importante para as aspirações que temos dentro da Europa League. Sabemos que será complicado, mas acredito que podemos buscar os três pontos diante da nossa torcida”, destacou o brasileiro.

