Benfica supera Ajax e conquista primeira vitória na Champions

Time comandado por José Mourinho respira com triunfo em Amsterdã e deixa a lanterna, enquanto holandeses seguem sem pontuar
O Benfica conquistou a primeira vitória na Champions 2025/26. Nesta terça-feira (25), o time comandado pelo técnico José Mourinho venceu o Ajax por 2 a 0, em Amsterdã, pela quinta rodada da fase de liga da maior competição de clubes do futebol europeu. Dahl e Barreiro garantiram o triunfo dos portugueses na Holanda.

Dessa maneira, o Benfica conquistou os primeiros três pontos na fase de liga da Champions e subiu para a 28ª posição, ainda fora da zona de classificação para os playoffs das oitavas de final.

Por outro lado, o Ajax chegou a quinta derrota em cinco jogos e é o lanterna da competição.

