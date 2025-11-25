Atlético-MG x São Paulo (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (26/11), às 20h, na Arena MRV, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil Sub-20. O duelo de volta acontece no dia 4 de dezembro, no Morumbis. O vencedor encara América-MG ou Iape na grande decisão da competição.

Como chega o Atlético-MG

Na fase anterior, a equipe atleticana garantiu sua vaga ao superar o Sport-PE. Afinal, após empatar o duelo de ida em 1 a 1, no Sesc Venda Nova, na capital mineira, o time alvinegro buscou a classificação fora de casa, na Ilha do Retiro, em Recife, onde venceu por 2 a 1. Além disso, nas oitavas de final, a equipe alvinegra despachou o Flamengo após dois jogos emocionantes, com destaques para o atacante João Marcelo e para o goleiro Pedro Cobra. Isso porque o embate foi decidido nos pênaltis e o arqueiro do Galinho foi crucial com três defesas.

Como chega o São Paulo

Por outro lado, a campanha do Tricolor na competição conta com três vitórias, um empate e uma derrota. Na primeira fase, goleou o Operário AC-MS por 8 a 0. Além disso, a equipe superou o Grêmio nas oitavas de final, com 1 a 1, fora de casa, e 1 a 0, em Cotia. Nas quartas, venceu o Fortaleza, no Presidente Vargas, por 2 a 0, e perdeu pelo resultado mínimo jogando no CFA Laudo Natel. Aliás, os ”Crias de Cotia” são os atuais campeões do torneio, além de terem o maior número de títulos, com quatro (2015, 2016, 2018 e 2024).

ATLÉTICO-MG x SÃO PAULO

Semifinal da Copa do Brasil Sub-20 (jogo de ida)

Data-Hora: 26/11/2025 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Pedro Cobra; Dudu, Vitão, Renan e Zé Phelipe; Pascini, Vitor Gabriel e Denilson; Louback, Natã Barbosa e David Kauã. Técnico: Leandro Zago.

SÃO PAULO: João Pedro; Andrade, Osorio, Isac e Guilherme Reis; Bezerra, Matheus Ferreira e Igor Felisberto; Lucyan, Gustavo Santana e Juan Potes. Técnico: Allan Barcellos.

Árbitro: Hieger Tulio Cardoso (MG)

Auxiliares: Marcyano da Silva Vicente (MG) e Bernardo de Souza Padua (MG)