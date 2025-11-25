Atlético-MG x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta terça-feira (25), Atlético e Flamengo se enfrentam, às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo chega abalado após perda da Sul-Americana. O time mineiro ocupa a 11ª colocação, com 44 pontos, e busca por um milagre para garantir vaga na Libertadores. Do outro lado, o Rubro-Negro está na liderança, com 74, e pode carimbar o título brasileiro em caso de vitória e tropeço do Palmeiras.

A Voz do Esporte está atenta desde cedo a todos os movimentos desta “decisão”. Transmissão, ao vivo, a partir de 20h, com: Cesar Tavares na narração, Thiago Hugolini nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens.