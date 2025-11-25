Atlético de Madrid x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético de Madrid x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragemNerazzurr tenta se isolar na ponta e seguir com 100% de aproveitamento, enquanto Colchoneros querem reagir e dar um salto na Champions
Uma das líderes da Champions League 2025/26, a Inter de Milão visita o Atlético de Madrid, nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano. Assim, a equipe italiana tenta manter os 100% de aproveitamento e se aproveitar do confronto Bayern de Munique e Arsenal, outros dois times com 12 pontos.
Os Colchoneros, por sua vez, somam apenas seis pontos e ocupam a 17ª posição, no momento. Assim, os comandados do técnico Diego Simeone necessitam reagir para almejar uma vaga direta na próxima fase.
Onde assistir
O confronto desta quarta-feira (26) terá a transmissão da HBO Max (serviço de streaming).
Como chega o Atlético de Madrid
O técnico Diego Simeone não poderá contar com o zagueiro Le Normand, que tem problemas em um dos joelhos. Além disso, ele tem duas dúvidas importantes para escalar a equipe: o goleiro Oblak, assim como Marcos Llorente.
Dessa forma, o Atlético chega embalado por cinco vitórias consecutivas na temporada e quer dar um salto na tabela. Ao longo da campanha, o time, até o momento, perdeu por 3 a 2 para o Liverpool e por 4 a 0 para o Arsenal. Entretanto, venceu o Eintracht Frankfurt por 5 a 1 e o Union Saint-Gilloise por 3 a 1.
Como chega a Inter de Milão
Do lado da equipe italiana, Darmian (panturrilha), Dumfries (tornozelo) e Mkhitaryan (coxa) são as baixas confirmadas até o momento. Apesar do revés para o maior rival, Milan, no último final de semana, a equipe chega com a confiança elevada por este início de campanha na Champions.
Afinal, o time bateu o Ajax na estreia e deu sequência ao bom desempenho contra Slavia Praga, Union Saint-Gilloise e Kairat. Por fim, Lautaro Martínez soma quatro gols no torneio e está dois atrás de Osimhen, do Galatasaray.
ATLÉTICO DE MADRID X INTER DE MILÃO
5ª rodada da fase de Liga da Champions
Data e horário: 26/11/2025, 17h (de Brasília)
Local: Estádio Metropolitano, Madri (ESP)
ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Molina, Giménez, Hancko, Ruggeri; Simeone; Barrios, Koke, González; Sorloth, Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone
INTER DE MILÃO: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dimarco, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro Martínez, Marcus Thuram. Técnico: C. Chivu
Árbitro: François Letexier (FRA)
Auxiliares: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)
VAR: Willy Delajod (FRA)