Arsenal x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

As duas melhores equipes da Champions 2025/26 se enfrentam em partida válida pela 5ª rodada da fase de liga / Crédito: Jogada 10

Os dois melhores times da fase de liga da Champions 2025/26 se enfrentam nesta quarta-feira (26). Arsenal e Bayern de Munique entram em campo no Emirates Stadium, em Londres, às 17h (de Brasília), em partida válida pela quinta rodada da maior competição de clubes do futebol europeu. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

LEIA MAIS: Fifa define potes do sorteio da Copa do Mundo Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming). Como chega o Arsenal Líder isolado da Premier League, o Arsenal quer manter a boa fase e seguir com 100% de aproveitamento na fase de liga da Champions. Para isso, os Gunners terão o maior desafio até o momento, mas poderão contar com o apoio dos torcedores no Emirates Stadium. O time comandado pelo técnico Mikel Arteta venceu os quatro jogos até agora na Champions, sem levar um gol sequer. Até o momento, os Gunners bateram o Athletic Bilbao, Olympiacos, golearam o Atlético de Madrid e bateram o Slavia Praga.

Além disso, o Arsenal vem de uma goleada por 4 a 1 no clássico contra o Tottenham, pela Premier League, com destaque para o hat-trick marcado por Eberechi Eze no Derby do Norte de Londres. Para o duelo contra os alemães, o técnico Mikel Arteta não poderá contar com Kai Havertz e Gabriel Magalhães, lesionados. Gabriel Jesus e Odegaard voltaram aos treinos, mas não devem ter condições de jogo. Além disso, o artilheiro Gyokeres é tratado como dúvida. Good to see you, skipper ❤️ pic.twitter.com/D4eTIkWAvw

— Arsenal (@Arsenal) November 25, 2025 Como chega o Bayern de Munique O Bayern, por sua vez, também está com 100% de aproveitamento e tem a melhor campanha desta edição da Champions até o momento. O time venceu o Chelsea, Pafos e Brugge (ambos de goleada), além do PSG, atual campeão, na rodada passada.

Ao mesmo tempo, o time mantém a grande fase no Campeonato Alemão e vem de uma vitória por 6 a 2 sobre o Freiburg na Bundesliga. Por fim, a baixa mais recente fica por conta do atacante colombiano Luis Díaz, suspenso pela expulsão na vitória contra o PSG, além de Jamal Musiala e Alphonso Davies, lesionados.