Andreas projeta Kings League Nations e admite ansiedade por convocação

Destaque do G3X e campeão da Nations em 2025, jogador comenta montagem do elenco, disputa por vagas e necessidade de escolhas técnicas / Crédito: Jogada 10

Wildcard do G3X e um dos principais nomes da equipe na Kings League Brasil, Andreas convive com a a expectativa para a convocação da Seleção Brasileira para a Kings World Cup Nations, a Copa do Mundo da modalidade. Campeão da última Nations com o Brasil, em janeiro de 2025, na Itália, Andreas reconhece que vive um misto de ansiedade e esperança para repetir a experiência, agora diante da torcida brasileira. Segundo ele, ainda não há qualquer definição sobre a estrutura da equipe nacional, o que aumenta a disputa por um lugar na lista.

“Não definiu comissão, não definiu treinador, presidente, então muito menos os jogadores. Acredito que devem definir aí nas próximas semanas. Cara, eu estou, assim, a um mix de ansiedade. Porque eu quero muito estar nessa convocação, quero muito poder defender o título que eu ajudei a conquistar lá na Itália. E seria um motivo de muito orgulho defender aqui no Brasil, ser campeão. Mas, como eu falei, acho que vai ser um problema pro treinador. Um problema bom. Tem muitos jogadores bons. Eu acho que ninguém tem vaga garantida aí nessa seleção. Sabe muito do que o treinador pensa como jogo. E quem tiver vai representar bem o Brasil”, disse o jogador. A competitividade aumentou na Kings League Andreas reforça que o nível de competitividade aumentou desde a última edição, com mais jogadores se destacando no cenário nacional e internacional da Kings League. Assim, a escolha da comissão técnica será ainda mais complexa. “Vai ser muito difícil, muitos jogadores bons. E a gente tá pensando só na Copa, porque tá mais fresco na nossa cabeça os jogadores que se destacaram na Copa, mas também tem o Split, tem os jogadores que jogaram fora do país, embora eu acho que seja mais difícil pra eles, mas, né, tudo é possível.” O jogador também destacou um ponto que considera crucial. Afinal, Andreas deu seu pitaco sobre a convocação e disse que a comissão precisa evitar erros como os cometidos por outras seleções, citando diretamente o caso da Espanha.