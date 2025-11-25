“Textor queria levar nossos quatro melhores jogadores para o Derby”

Em dia de tensões entre o social e a SAF do Botafogo, não faltaria o áudio vazado do ex-presidente Carlos Augusto Montenegro. A prática, aliás, é frequente em momentos agitados da vida política do clube alvinegro. Figura influente nos bastidores do Mais Tradicional, o ex-mandatário se manifestou depois da entrada do associativo na Justiça contra a Eagle Football, holding que detém 90% das ações do futebol alvinegro e cujo soócio majoritário é John Textor, embora em litígio com seus pares.

Montenegro afirmou que Textor quis levar quatro jogadores para Derby County, um dos clubes que o magnata norte-americano colocou na alça da mira para uma eventual compra.