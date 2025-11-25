“Textor queria levar nossos quatro melhores jogadores para o Derby”Áudio de Montenegro vaza (de novo). SAF do Glorioso, porém, nega eventual "manobra" do big boss norte-americano. Saiba mais detalhes!
Em dia de tensões entre o social e a SAF do Botafogo, não faltaria o áudio vazado do ex-presidente Carlos Augusto Montenegro. A prática, aliás, é frequente em momentos agitados da vida política do clube alvinegro. Figura influente nos bastidores do Mais Tradicional, o ex-mandatário se manifestou depois da entrada do associativo na Justiça contra a Eagle Football, holding que detém 90% das ações do futebol alvinegro e cujo soócio majoritário é John Textor, embora em litígio com seus pares.
Montenegro afirmou que Textor quis levar quatro jogadores para Derby County, um dos clubes que o magnata norte-americano colocou na alça da mira para uma eventual compra.
“Textor parece que qyuee comprar um time na Inglaterra. Ele tem a mania de querer agradar ao dono (do clube). Já agradou ao dono do Nottingham Forest e mandou embora Jair, Igor (Jesus), Cuiabano, John… Foram todos lá. Depois, o dono (Evangelos Marinakis) deu uma banana. Textor queria fazer a mesma coisa agora. Queria levar nossos quatro melhores jogadores para um time chamado Derby, sei lá (Derby County). É um time que ele quer comprar. O João Paulo brecou. Só pode sair com autorização nossa (clube social)”, colocou Montenegro, no aúdio enviado a grupos de WhatsApp.
De acordo com o site “ge”, dois destes quatro jogadores eram o colombiano Barrera, contratado na metado deste ano, e o pananemenhi Kadir, recém-promovido da base ao profissional.
Em comunicado oficial divulgado ainda nesta terça-feira (25), a SAF do Glorioso negou esta “manobra”.